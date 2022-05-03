Gram altında şok! Yatırımcılar şaşkın

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; bugün de düşüş eğilimini sürdürüyor. Gram altın fiyatları da, ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün öncülüğünde değer kaybediyor. Fed, altın yatırımcısının kabusu haline gelirken; Fed’in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalar, yarın Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararını ve sonrasında piyasalara vereceği mesajları önemle takip edecek.

Altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde 1854 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; haftanın ikinci gününde de bu seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş eğiliminde, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün ve yarın gerçekleşecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak olası kararlar fiyatlanıyor.

Piyasalar yarın Fed’den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakarken; verilecek mesajlarda yılın geri kalanındaki toplantılarda izlenecek politikalarla ilgili ipuçları aranacak. Fed’den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın Fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed’in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla beraber dünyada doların daha da güçlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları başka olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.

Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi ile, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi güçlenirken; altın fiyatları değer kayıpları yaşıyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri dün yüzde 3,01 seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 3,5 yılın zirvesini görürken; bugün en yüksek yüzde 2,98 seviyesini gördü. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 2,73 seviyesine tırmanarak 3,5 yılın zirvesine yakın işlem görüyor.

ABD dolarının başta Euro ve Japon Yeni olmak üzere altı para birimine karşı değişimini gösteren Dolar Endeksi, güçlenmesini sürdürüyor. Dolar Endeksi bugün en yüksek 103,64 seviyesini görürken; şu dakikalarda 103,58 seviyesinde hareket ediyor.

Haziran ayı merak ediliyor

ABD’de enflasyon 40 yılın zirvesinde bulunurken; mart ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5 seviyesine yükselmişti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi ise beklentilerin üzerinde yükseldi. Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD büyüme rakamları da, piyasa beklentilerinin aksine negatif geldi. Piyasalar ABD’nin ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyümesini beklerken; ABD ekonomisi yüzde 1,4 oranında daraldı.

Gelen olumsuz ekonomik veriler sonrası, piyasalar Fed’in haziran ayında 75 baz puanlık faiz artışını fiyatlamaya başladı. Fed’in haziran toplantısında izleyebileceği sıkılaşma adımı ile ilgili mesajlar, özellikle yarın faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasında aranacak.

Son durum

Altının ons fiyatı Fed baskısı ile dün 16 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; bugün içerisinde en yüksek 1867 dolar seviyesini; en düşük ise 1857 doları gördü. Ons Altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,16 oranında düşüşle 1859 dolardan işlem görüyor.

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunurken; Gram Altın fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlamalarda en yüksek 894,11 lirayı, en düşük ise 888,20 lira seviyesini gördü. Gram Altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 09:48 itibarıyla yüzde 0,23 oranında düşüşle 888,82 lira seviyesinde bulunuyor.

Hürriyet