Gram altında İslam Memiş'in tahmini bu kez şaşkına çevirdi: Dolar için 22 lira çıkışı! Türkiye tahmini

Ekonomist ve finans uzmanı İslam Memiş, dolar kuru ve altın piyasasındaki hareketliliğe ilişkin öngörülerini paylaşırken dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Nisan ayında dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde 71 tonluk bir düşüş yaşandı. Son günlerde uçuşa geçen gram altının Temmuz ayında ulaşacağı rakamı açıkladı ve yeni tahminlerini peş peşe sıraladı. Altın ve doların makas farkının çözümü, dijital altın ve dijital dolar yorumları sonrası aksine altın fiyatlarında yaşanan baş döndürücü yükseliş yatırımcıların iştahını kabarttı. Bu gelişmelere ek olarak, dolar kurunun serbest bırakılacağı iddiaları gram altının fiyatının da yükselmesine neden oldu.

İslam Memiş’ten rakamlarla uyardı: Not Alın, Lazım Olabilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100.com’da yayınlanan “Haziranda hangi seviyeler takip edilmeli?” başlıklı yazısında, haziran ayında piyasalarda neler beklenmesi gerektiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Memiş, özellikle dolar, euro, borsa ve gram altın piyasalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı ve bu piyasalarda hangi bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğine dair önemli rakamlar verdi.

BORSADA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Borsa piyasaları konusunda da değerlendirmelerde bulunan Memiş, BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini ancak dolar kurunun kısa vadede yükseliş trendinde olduğunu belirtti. Bu yükseliş trendinin üç unsur tarafından desteklendiğini açıkladı: EUR/USD paritesinin 1,0667 seviyesine gerilemesi, dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerinde kalması ve baskılanan döviz kurunun serbest bırakılması. Ancak Memiş, Haziran ayında yükseliş trendinin devam edeceği yönündeki görüşlere de karşı çıkarak, “Bugünkü fiyatlara bakıp ‘Artık düşüş olmaz’ diyenler yanılabilir” uyarısında bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

TCMB FAİZ KARARI ÖNEMLİ

Haziran ayında piyasaların dikkatle takip edeceği bir diğer gelişme de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı olacak. Memiş, TCMB’nin iki hafta sonra faiz kararını açıklayacağını ve gözlerin bu kararda olacağını söyledi. Ayrıca erken bir toplantı kararının da alınabileceğine işaret etti.

HANGİ BANT ARALIKLARI TAKİP EDİLMELİ?

Memiş, yazısında piyasalarda haziran ayı için hangi bant aralıklarının takip edilmesi gerektiğine dair rakamlar da verdi. Buna göre, BIST 100 endeksi için 4 bin 850-5 bin 400 puan aralığı, dolar/TL kuru için 20-22 lira aralığı, avro/TL kuru için 21,50 güçlü destek seviyesi, gram altın için bin 350-bin 400 lira aralığı ve gram gümüş için 16-17 lira aralığı takip edilmeli.

DOLAR İÇİN 22 TL ÇIKIŞI

Ayrıca Memiş, ons altın için bin 910 dolar seviyesini, yıl içinde ise 2 bin doların üzerinde atak yapabileceğini, ons gümüş için ise 22,80-22,00 dolar seviyelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Kuyumcular rakamı verdi duyan almak için sıraya girdi! Gram altın ne zaman 2000 TL olur Kapalı Çarşı haberi uçurdu – Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma ons altının fiyatını yeniden yukarı yönlü ittirmeye başlarken iç piyasada ise dolar kurunda yaşanan patlama altının fiyatını alevlendirdi.

Uluslararası piyasada yaşanan gelişmelerin yanı sıra dolar kurunun serbest bırakılması ile yaşanan yükseliş ile dolar kurunun büyük bir hızla 23 TL barajını aşması ve kurun 25 TL’ye kadar serbest bırakılacağı iddiaları gram altın fiyatında baraj kapaklarının açılmasına neden olmuştu. Altın fiyatları rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken kuyumculardan 2 bin TL tahmini geldi.

GRAM ALTIN 2.000 TL OLACAK MI?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada “Ons altında bir düşüş yaşandı. Küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1.930 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak 1.960 dolar seviyesine kadar yeniden bir yükseliş görülebilir. Bu durum, gram altın/TL fiyatının seçimlerden önce 1.392 lira seviyesinde olduğunu hatırlatıyor.

Şu anda Kapalıçarşı piyasasında ise 1.354 lira seviyesinde işlem görüyor. Gram altında da sert bir geri çekilme yaşandı. Ancak orta ve uzun vadede, hem döviz tarafında hem de altın fiyatlarında yükselişlerin devam etme olasılığı oldukça yüksek. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve içsel problemler nedeniyle, yaz aylarında altın fiyatlarının 1.500 lira seviyesi üzerinde ataklar gerçekleştirebileceğini söyleyebilirim” diyerek kısa vadeli gram altın fiyatı tahmini rakamını 1.500 TL olarak açıkladı.

KUYUMCULAR YORUMLADI: GRAM ALTININ SATIŞ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL OLUR?

paraanaliz derlediği haberde: Altın piyasasında yeni bir döneme geçiş yapıldığını ifade eden kuyumcular ise alım yapanların çok satanların ise az olduğunu belirterek yaz döneminin de gelmesi ile talebin daha da artmasını beklediklerini ifade ettiler. Kuyumcular yaptıkları değerlendirmede “Altın için yoğun bir talep dönemi yaşıyoruz. Müşterilerimiz daha çok yatırımlık altın talep ediyorlar ve altın satışı yapanların sayısı azaldı. Altın piyasasında yeni bir dönem başlıyor.

Ons altın da yükseliyor ve gram altın da bu iki faktörden etkilenerek fiyatlanıyor. Eğer dolar kuru bahsedildiği gibi 25-26 TL seviyelerine giderse, gram altın için tahminlerimizin ötesinde bir yükseliş olabilir. Bu durumda, ons altında destek gelirse gram altının fiyatı bu yıl bitmeden 2.000 TL’yi aşabilir” diyerek bu rakamın 2023 yılında aşılabileceği ifade edildi.

DOLAR NE KADAR?

ABD Doları: 23,33 (Alış) - 23,33 (Satış)

1 DOLAR = 23,33 TL

EURO KAÇ TL?

EURO: 25,41 (Alış) - 25,51 (Satış)

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

STERLİN: 28,96 (Alış) - 29,11 (Satış)

ALTIN FİYATLARI 11 HAZİRAN 2023 PAZAR

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın onsu anlık olarak 1.961 dolardan işlem görüyor. Bin 402 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 1.474 liradan satışta.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.402 liradan alınıyor. 11 Haziran'da çeyrek altının satış fiyatı ise 2.460 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 4.818 liradan alınıyor, 4.905 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 9 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 9.636 liradan alınırken 9.772 liradan satışta.