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Ekonomi Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak hayati uyarı yaptı: O bölgede her an her şey olabilir! Altın, borsa mesajı
Ekonomi

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak hayati uyarı yaptı: O bölgede her an her şey olabilir! Altın, borsa mesajı

Yeniakit Publisher
2023-10-22 19:57:00 - 2023-10-22 20:04:28
Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak hayati uyarı yaptı: O bölgede her an her şey olabilir! Altın, borsa mesajı

İsrail-Hamas savaşı nedeniyle ve küresel ekonomik belirsizlikler altında, dolarda, euro ve gümüş fiyatlarında piyasalarda dalgalanmalar devam ederken, ünlü ekonomist Hatice Kolçak, bölgede durumun etki edeceğini uyarısını yaparak yeni öngörülerde bulundu. Gram altınla ilgili konuşan Kolçak, elinde parası olan yatırımcılara borsa yatırımı yapılabilir tahmininde bulunarak artışın uzun vadeli olması gerektiğini kaydetti.

Küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken, yatırımcılara altın ve borsa yatırımı için tavsiyeler geldi. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, elinde parası olan yatırımcılara tavsiyelerde bulundu.

Küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken, yatırımcılara altın ve borsa yatırımı için tavsiyeler geldi. Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, elinde parası olan yatırımcılara altın ve borsa yatırımlarını uzun vadeli yapmalarını tavsiye etti.

Kolçak, piyasalarda yaşanan dalgalanmaların yatırımcıları tedirgin ettiğini belirterek, yatırımcıların kendilerine sağlam bir yatırım aracı aramaya çalıştığını söyledi. Kolçak, altın ve borsanın uzun vadeli yatırımlar için iyi bir seçenek olduğunu ifade etti.

Kolçak, gram altın yatırımı için şu değerlendirmelerde bulundu:

• Ons altın, ABD'den gelen verilerden kaynaklı olarak yukarı çıkıp geri geldi. Ons altında şu an için çok büyük bir değişime sebep olacak bir şey yok.
• Gram altın tarafında dolar yerinde duruyor. Bu nedenle gram altın fiyatlarında çok büyük bir hareket yok. Satış yerine alım fırsatı oluşturuyor.
Kolçak, borsa yatırımı için de şu değerlendirmelerde bulundu:

• 3-4 ay içinde gram ve borsa tarafında iyi seviyelere gelindi. Elinde TL olanlar için gram ya da borsa yatırımı yapılabilir. Ancak bu yatırımların uzun vadeli olması gerekiyor.
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Kolçak, altın ve borsa yatırımlarının kısa vadede kazandırmasının beklenmemesi gerektiğini vurguladı. Uzun vadede en az 1 yıl sabretmek gerektiğini söyledi.
Kolçak, İsrail-Hamas çatışması nedeniyle borsaya yanaşmakta çekinen yatırımcılara da şu tavsiyelerde bulundu:

• Piyasalar biraz gergin. Borsa da düşüşle başladı. Ancak bu küresel bir olay ve bizimle ilgili değil. Panik yapmak yerine izlemek ve beklemek gerekiyor.
• Elinizdeki hisse de çok önemli. Panik yapmaktansa izlemek ve beklemek taraftarıyım. (anadoludabugun)

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