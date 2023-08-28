Gram altında agresif yükseliş başlıyor! İslam Memiş dolar ve altın için de...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken dolar ve gram altın çıkışı geldi. "Gram tarafında işler bozulmadı. Geçen hafta ki düşüşler güzel alım fırsatlarıydı. Gram altın ve gram gümüş, agresif yükselişine başlayabilir." diyen Memiş, çarşamba gününe dikkat çekti ve doların ne olacağını açıkladı.

İslam Memiş'in tv100com'daki "Para piyasalarında bu hafta neler bekleniyor?" başlıklı yazısı

Geçen haftanın en önemli gelişmesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 25’e yükseltmesi olmuştu.

Piyasanın genel beklentisi 250 baz puan olurken TCMB’nin 750 baz puan faiz artırması dünyayı şaşırttı.

Bu kadar büyük bir sürpriz sonrası döviz kurlarının yüzde 6 civarında değer kaybetmesi kaçınılmaz oldu.

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Dolar/TL kuru, 27,25’den 25,20’ye kadar geriledi.

Haftayı 26,50 liranın üzerinde tamamlasa da yükseliş hızını azaltmış oldu.

Ancak rehavete kapılmamak gerek!

Çünkü dolar/TL tarafında yükseliş öngörüm devam ediyor.

Özellikle dövizle ticaret yapan veya döviz borcu olanlar iyi karar vermeli.

Yıl sonuyla alakalı 29,70 lira öngörüm devam ediyor.

Diğer yabancı para birimlerinde de yükseliş öngörüm devam etmekte.

Yani, 23 ve 25 Ağustos arasında bir değişim beklemiyorum.

Trend aynı.

Sık sık yatırımcılara piyasada üç kur farklılığına karşı dikkat etmeleri konusunda uyarılarım devam ediyor.

Mesela dolar/TL kurunda:

Resmi kur : 26,53

Banka : 27,50

Serbest piyasa : 26,90

Gram altın fiyatında fark daha fazla, çünkü kota uygulaması var.

Resmi kur : 1.625

Banka : 1.650

Serbest piyasa : 1.710

Ucuz gördüğünüz zaman iştah kabartabilir ama bir de bozdurma ihtiyacınız olduğunda alış farkına bakılmalı.

BİST 100 endeksi haftayı yüzde 3’lük değer artışıyla 7 bin 716 puandan kapanış gerçekleştirmişti.

Her ne kadar yıl sonuna kadar 8 bin puan seviyesinin üzeri hedef konumunda olsa da beklemeye devam ediyorum.

Beklentim aynı 7 bin 100-6 bin 950 puan seviyeleri.

Altın ve gümüş için son demler.

Dolar endeksinin (dxy) 104,14 seviyesine yükselmesine rağmen, ons altının bin 915 dolar seviyesinden kapanış yapması güzel bir duruştu.

2-3 hafta içerisinde 2 bin dolar seviyesinin üzerinde altın, 28 dolar seviyesinin üzerinde gümüş görülürse şaşırmamalı.

Gram tarafında işler bozulmadı.

Geçen hafta ki düşüşler güzel alım fırsatlarıydı.

Gram altın ve gram gümüş, agresif yükselişine başlayabilir.

Çarşamba gününe kadar dolar, sonrasında dolar karşısındaki her şeyin hızlıca yükselmesini bekliyorum.

Çarşamba günü 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmî tatil.

Piyasalar ve bankalar kapalı.

Resmi daireler ve bankalar ile olan işler ona göre ayarlanmalı.

İyi haftalar dilerim…