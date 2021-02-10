Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Şubat altın fiyatları
Altın haberlerinde son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 410 liraya kadar düşmesinden sonra altın fiyatları toparlanma sinyeli vermeye başladı. Altın yükseliş rallisine başladı mı? Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? İşte 10 Şubat altın fiyatları.
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın açıklamaları altın fiyatlarındaki iniş yönünü yukarıya çevirdi. Peki 10 Şubat gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
419,11
419,19
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.838,09
1.838,55
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.682,32
SATIŞ: 2.733,09
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.336,97
SATIŞ 1.370,74
ZİYNET ALTINI FİYATI
ALIŞ 2.682,32
SATIŞ 2.733,09
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
ALIŞ 229,89
SATIŞ 277,64
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
ALIŞ 379,60
SATIŞ 408,28