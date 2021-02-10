  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Şubat altın fiyatları
Ekonomi

Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Şubat altın fiyatları

Altın haberlerinde son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın 410 liraya kadar düşmesinden sonra altın fiyatları toparlanma sinyeli vermeye başladı. Altın yükseliş rallisine başladı mı? Altın fiyatları yükselişe mi geçti? Altın fiyatlarında son durum nedir? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç para? İşte 10 Şubat altın fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:13:00 - 2021-02-10 10:14:18
Gram altın yükseldi mi? Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Şubat altın fiyatları

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, bu yıl uzun bir süre için faiz indirimini düşünmenin mümkün görünmediğini söyledi. Ağbal, geçmiş döngüler faizi çok erken indirmenin ekonomik maliyetleri olduğunu gösterdiğini belirtti. Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın açıklamaları altın fiyatlarındaki iniş yönünü yukarıya çevirdi. Peki 10 Şubat gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç para?

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

419,11

419,19

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.838,09

1.838,55

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 2.682,32

SATIŞ: 2.733,09

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 1.336,97

SATIŞ 1.370,74

ZİYNET ALTINI FİYATI

ALIŞ 2.682,32

SATIŞ 2.733,09

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

ALIŞ 229,89

SATIŞ 277,64

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

ALIŞ 379,60

SATIŞ 408,28

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce'nin ne yapacağı belli oldu! Bir araya gelecekler
Siyaset

Muharrem İnce'nin ne yapacağı belli oldu! Bir araya gelecekler

CHP'de kazan kaynatan Muharrem İnce'nin yol haritası belli oldu. Küskünlerin desteğini arkasına alan İnce, CHP'li vekiller ile eski genel ba..
Konyaspor'un yeni hocası belli oldu
Spor

Konyaspor'un yeni hocası belli oldu

Beşiktaş yenilgisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yolları ayıran Konyaspor, İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı...
Yerli savaş uçağı motoruna HAVELSAN imzası
Teknoloji

Yerli savaş uçağı motoruna HAVELSAN imzası

TRMotor tarafından geliştirilecek yerli turbofan savaş uçağı motoruna, HAVELSAN iz bırakacak. Yerli savaş uçağı motoru, HAVELSAN katkısı ile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay