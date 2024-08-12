Gram altın o tarihte 3100 TL olacak!

Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine gözünü dikmiş durumda. İşte Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın ve Tam altın fiyatlarında güncel rakamlar...

Gram altın kritik sınırı aştı. Kapalıçarşı'da gram altın yeni güne 2 bin 672 TL satış fiyatı ile, çeyrek altın 4 bin 360 TL, yarım altın 8 bin 711 TL, tam altın ise 17 bin 370 TL satış fiyatı ile güne başladı.

ALTIN GÖZÜNÜ ABD'DEN GELECEK VERİLERE DİKTİ

Altın, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD enflasyon verisine hazırlık yapıyor. Altın FED faiz indirimlerine başlayacak beklentisi ile fiyatlanmaya başladı. Çarşamba günü altın yeniden yön belirleyecek. Analistler gram altında her ay 150 TL artış ile yıl sonunda gram altının 3.100 TL olacağını tahmin ediyor.