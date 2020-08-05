Gram altın ne kadar oldu? 5 Ağustos kapalıçarşı altın fiyatları
Gram altın ne kadar oldu? 5 Ağustos kapalıçarşı altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar altın, cumhuriyet altını ve yarım altın bugün kaç lira? Canlı altın döviz fiyatları yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı 2000 doları gördü. Dolayısıyla altın fiyatları yükseliyor. Altının gramı ne kadar oldu? İşte detaylar...
Altının ons fiyatı 2000 doları gördü ve gram altın 450 liradan işlem görmeye başladı. Altın fiyatlarının daha da yükseleceği tahmin ediliyor.
*Önce alış, daha sonra satış fiyatları yazılmıştır.
GRAM ALTIN
- 450,53
- 450,65
22 AYAR BİLEZİK
- 416,00
- 421,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.950,70
- 3.000,40
YARIM ALTIN
- 1.475,40
- 1.504,90
ÇEYREK ALTIN
- 741,50
- 754,90
REŞAT ALTIN
- 2.989,47
- 3.039,85
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 412,98
- 428,95
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 255,54
- 296,61
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