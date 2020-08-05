Gram altın ne kadar oldu? 5 Ağustos kapalıçarşı altın fiyatları haberin detayında yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, reşat altın, 22 ayar altın, cumhuriyet altını ve yarım altın bugün kaç lira? Canlı altın döviz fiyatları yakından takip ediliyor. Altının ons fiyatı 2000 doları gördü. Dolayısıyla altın fiyatları yükseliyor. Altının gramı ne kadar oldu? İşte detaylar...