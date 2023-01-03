Gram altın ne kadar oldu? 3 Ocak Salı altın fiyatları
Milyonlar güncel altın fiyatlarını sıklıkla araştırıyor. Peki, bugün gram altın kaça satılıyor? Güncel altın fiyatları:
Yeni günle birlikte gram altının kaç liradan işlem gördüğü araştırılmaya başlandı. Peki, gram altın ne kadar oldu?
Gram altın ne kadar oldu? 3 Ocak Salı altın fiyatları
Gram altın
Alış: 1.107,34 TL
Satış: 1.107,59 TL
Çeyrek altın
Alış: 1.820,00 TL
Satış: 1.849,00 TL
Yarım altın
Alış: 3.630,00 TL
Satış: 3.698,00 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 7.288,00 TL
Satış: 7.369,00 TL
Reşat altın
Alış: 7.320,47 TL
Satış: 7.401,95 TL
22 ayar bilezik
Alış: 1.020,75 TL
Satış: 1.033,53 TL