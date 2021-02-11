Gram altın ne kadar? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 410 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselmeye başlamıştı. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik altın fiyat ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 11 Şubat altın fiyatlarında son durum.