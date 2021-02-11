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Ekonomi Gram altın ne kadar? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 410 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görmüştü. Altın fiyatları hafta başından itibaren yükselmeye başlamıştı. Peki gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altın fiyatı, bilezik altın fiyat ne kadar? Altın ne kadar oldu? İşte 11 Şubat altın fiyatlarında son durum.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 08:09:00 -
Gram altın ne kadar? Çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu? 11 Şubat 2021 Perşembe altın fiyatı ne kadar?

Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının yeniden düşecek mi yoksa yükselişe devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Gram altın fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçmişti. Haftanın başından bu yana yükseliş grafiği çizen gram altın bugün düşüşe geçti. Altın fiyatlarında son durum nasıl? 11 Şubat 2021 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. 

GRAM ALTIN FİYATI

417,50

419,46

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

416,80

416,90

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.842,75

1.843,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

666,88

681,63

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.667,51

2.718,17

YARIM ALTIN FİYATI

1.329,59

1.363,25

ZİYNET ALTINI FİYATI

2.667,51

2.718,17

ATA ALTIN FİYATI

2.773,83

2.845,49

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

228,80

276,38

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

377,84

406,45

GÜMÜŞ GRAM FİYATI

6,08

6,09

GÜMÜŞ/ONS ($) FİYATI

26,83

26,86

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