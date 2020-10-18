Altın fiyatları özellikle de koronavirüs salgınındaki gelişmelerin yanında dolar kurusundaki hareketlenmelere paralel olarak değişkenlik göstermekte. Altın ons fiyatı alış fiyatı 1.898,96 satış fiyatı ise 1.899,96 TL. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak edilmekte. Peki gram altın ne kadar? Gram altın alış-satış fiyatı.

Gram altın ne kadar?

Alış: 484,41 TL

Satış: 484,61 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı da yatırımcı tarafından araştırılmakta. Çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 786 lirada konumlanırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 795 lirada yer alıyor. Cumhuriyet altının fiyatı ise 3 bin 167 liradan satılıyor.