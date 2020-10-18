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Ekonomi Gram altın ne kadar?
Ekonomi

Gram altın ne kadar?

Altın almak isteyenler ile yastık altında ya da bankalar üzerinden gram altın alan vatandaşlar altın fiyatlarını sorgulamakta. Güvenli liman olarak bilinen altında son günlerde hareketlenme devam ediyor. Peki gram altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-10-18 11:00:00 - 2020-10-18 11:00:31
Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları özellikle de koronavirüs salgınındaki gelişmelerin yanında dolar kurusundaki hareketlenmelere paralel olarak değişkenlik göstermekte. Altın ons fiyatı alış fiyatı 1.898,96 satış fiyatı ise 1.899,96 TL. Canlı altın fiyatları yatırımcı tarafından merak edilmekte.  Peki gram altın ne kadar? Gram altın alış-satış fiyatı.

Gram altın ne kadar?

Alış: 484,41 TL

Satış: 484,61 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı da yatırımcı tarafından araştırılmakta. Çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 786 lirada konumlanırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 795 lirada yer alıyor. Cumhuriyet altının fiyatı ise 3 bin 167 liradan satılıyor.

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