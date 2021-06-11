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Ekonomi Gram altın fiyatları artacak mı? Bomba tahmin geldi
Ekonomi

Gram altın fiyatları artacak mı? Bomba tahmin geldi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 07:22:00 - 2021-06-11 07:37:12
Gram altın fiyatları artacak mı? Bomba tahmin geldi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının ons ve gram fiyatlarının yönüne ilişkin tahminlerini açıkladı.

Yıldırımtürk ABD verilerinin önemini vurguladı ve değerli metal fiyatının yönünü etkileyeceğini belirtti. Yıldırımtürk, gram altın için kısa vadeli fiyat tahminini paylaştı ve piyasadaki düşüşlerle 520 liranın, belki 515 liranın da görülebileceğini söyledi. Yükselişte 540 liranın görülebileceğini belirten uzman isim, Eylül-Ekim ayları için sevindirici tahminini paylaştı ve “Gram altın 600-650 liraya doğru toparlanabilir” ifadelerini kullandı.

Yıldırımtürk, altının ons fiyatına yönelik tahminlerinde Fed’in faiz toplantısına dikkat çekti. Fed Başkanı Powell’ın faizin artmayacağını açıklaması durumunda ons altının önümüzdeki hafta 1.950 dolara kadar yükselebileceğini söyledi. Fed’in faizi artırması durumunda “altın baskılanmaya devam edebilir” dedi. Ayrıca ons altın için de Eylül-Ekim tahminlerini açıkladı ve 2.000-2.150 doların görülebileceğini vurguladı.

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