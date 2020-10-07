  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 477 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 477 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını 3.201 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:02:07 -
Gram altın 477 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 476,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 470,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 476,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 784 lira, Cumhuriyet altını da 3.201 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.891 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güçlenen dolar endeksiyle altının ons fiyatının baskılandığını söyledi.

Bununla birlikte artan belirsizlikler ve dolar endeksinde bugün yaşanan geri çekilmeyle altının ons fiyatının yukarı yönlü hareket ettiğini kaydeden analistler, ABD seçimlerine ilişkin haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

Analistler, bugün veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay