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Ekonomi Gram altın 464 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 464 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:15:39 -
Gram altın 464 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 464,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.856-1.866 bandında hareket ederken, şu dakikalarda cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının jeopolitik risk algısını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının da birçok ülkede yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son kararlarının piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 1.835 doların destek olarak izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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