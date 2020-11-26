  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gram altın 463 lira seviyelerinde
Ekonomi

Gram altın 463 lira seviyelerinde

Çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını 3.105 liradan satılıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:48:47 -
Gram altın 463 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 462,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 461,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne sınırlı da olsa değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 462,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.815 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar endeksinin ağustostan bu yana en düşük seviyelere inmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplantı özeti ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceği bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı
Dünya

Reuters tehlikeli gelişmeli duyurdu! Yunan tankeri mayına çarptı

Yunanistan tarafından işletilen ve Malta bayrağı taşıyan bir tankerin Suudi Arabistan’da bir liman yakınında mayına çarptığı duyuruldu...
Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor
Ekonomi

Türkiye 6 saatte hazır olan Konteyner Evi konuşuyor

Hızla yayılımı sürenve belirsizliğini koruyankorana virüspandemi korkusuyla İzmir depreminin oluşturduğu kaygı vatandaşta endişeye yol açtı...
Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’
Dünya

Bölgede kriz çıkaracak iddia! Trump görev süresi sona ermeden orduya emri verdi! ‘Hazır olun’

İsrail hükümetinden ABD ile İran gerilimine ilişkin çarpıcı iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi sona ermeden Washi..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay