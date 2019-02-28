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Gram altın 226 lira seviyelerinde

Gram altın 225,8 lira, çeyrek altın 369 lira ve Cumhuriyet altını 1.510 liradan işlem görüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:48
Gram altın 226 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 225,8 lira seviyesinde dengelendi.

Dün altının ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 azalışla, 225,7 lira seviyesinde tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla 225,8 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 369 lira, Cumhuriyet altını 1.510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 1.320 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu belirtti.

Dün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yayımlanan raporda, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekonomilerinin aşırı dengesizlik yaşadığının belirtildiğini anımsatan Memiş, açıklamanın ardından dolar endeksinin yükselişe geçtiğine dikkati çekti.

Memiş, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.317-1.325 dolar bandının izleneceğini, gram altında ise 224 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:48
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