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Gram altın 220 lira seviyelerinde

Gram altın 220,4 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.474 liradan işlem görüyor

05 Şubat 2019 Salı 09:58
Gram altın 220 lira seviyelerinde

İSTANBUL (AA) - Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 220,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün ons altın fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 220,1 liradan tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 primle 220,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.474 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 1.314,22 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının geçen hafta Çin'de açıklanan verilerin kötü gelmesiyle baskı altında kaldığını belirterek, "Dünyanın en fazla altın tüketen ülkesi olan Çin'e karşı ekonomik tedirginlik başladığını gözlemliyoruz. Dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın da ons altındaki düşüşlerde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Altının ons fiyatı, Venezuela, Brexit süreci ve ABD-Çin ticaret görüşmeleri gibi gelişmeler karşında dalgalı seyrini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.311-1.321 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalması ve yurt içinde dolar kurunun yatay seyir izlemesinin altının gram fiyatının dar bant aralığında kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 219 liranın destek, 222 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, bugün Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.


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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:58
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