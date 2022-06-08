Gram altın 1000 lirayı aştı

Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez 1000 lirayı gördü. Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1008 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor.