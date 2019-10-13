Graham iyice zıvanadan çıktı
ABD’de Türkiye düşmanlığıyla bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 'Suriye’deki savaş suçları ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye yönelik felç edici yaptırımlar uygulanması Kongre’yle birlikte çalışma kararından dolayı' diyerek Trump'ı tebrik etti.13 Ekim 2019 Pazar 19:25
Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Graham, "Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar! Bu yaptırımlar için iki partiden de güçlü bir destek olacağına inanıyorum ve Türkiye’nin saldırganlığının değerli bir müttefiki, Kürtleri yok etmesine, IŞİD’in yeniden yükselişine izin vermememiz çok önemli." ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ