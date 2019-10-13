Graham iyice zıvanadan çıktı

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada Graham, "Suriye’deki savaş suçlarına ve kabul edilemez saldırganlığına karşı Türkiye’ye felç edici yaptırımlar uygulanması konusunda Kongre’yle birlikte çalışmanız iyi karar! Bu yaptırımlar için iki partiden de güçlü bir destek olacağına inanıyorum ve Türkiye’nin saldırganlığının değerli bir müttefiki, Kürtleri yok etmesine, IŞİD’in yeniden yükselişine izin vermememiz çok önemli." ifadelerini kullandı.