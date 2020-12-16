GRAFİKLİ - Yunanistan, ekonomisindeki daralmaya rağmen son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı

ATİNA (AA) - TEVFİK DURUL - Yunanistan, bu yıl için yüzde 10,5 ekonomik daralma tahmininin oluşturduğu baskıya karşın son 11 yılın en yüksek savunma bütçesini açıkladı.

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın askeri harcama planı son 11 yılın en yüksek düzeyine ulaştı.

1996'daki Kardak krizinden sonra büyük bir silahlanma programı yürüten Yunanistan, 2010 yılında içine girdiği ekonomik krizden sonra askeri harcamalarını düşürmüştü.

Ülke, 2010'da 4,09 milyar avro, 2011'de 4,917 milyar, 2012'de 4,155 milyar, 2013'te 3,692 milyar, 2014 ve 2015'te ise 3,305 milyar avro savunma bütçesi belirledi.

2016'da 3,21 milyar, 2017'de 3,163 milyar, 2018'de 3,189 milyar avro olan Yunanistan'ın savunma bütçesi, 2019'da 3,388 milyar, 2020'de ise 3,39 milyar avro seviyesinde kaldı.

- 2020 için silahlanmaya 540 milyon 692 bin avro ayrılmıştı

Yunanistan, geçen yıl için belirlediği savunma bütçesinde silahlanmaya ayırdığı payı, 542 milyon 779 bin avro, bu yıl için ise 540 milyon 692 bin avro düzeyinde tuttu.

Askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alan ülke, geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,28'ini savunmaya harcadı.

Yunanistan, bu yönüyle NATO'nun yüzde 2 hedefi ve AB ülkelerinin yüzde 1,2 ortalamasının üzerinde olmasıyla dikkati çekiyor.

Ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarın büyüklüğü öne çıkıyor.

2017'den bu yana ekonomisinde toparlanma sinyalleri görülen Yunanistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle tekrar daralma eğilimine girdi.

- 2020 için yüzde 10,5 küçülme tahmini

Yunanistan'ın, 2021 devlet bütçesinde yer alan ekonomik büyüme projeksiyonuna göre bu yıl yüzde 10,5 küçüleceği tahmin edilirken, askeri harcamalarını artırma yoluna giden hükümet, başta ülkedeki muhalefet partileri olmak üzere geniş çevrelerce eleştiriliyor.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği bahane ederek ordu harcamalarını artırma kararını kamuoyuna "pazarlamak" üzere yoğun çaba sarf ederken, silahlanma planının yüksek maliyeti halkta endişelere neden oluyor.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Fransa'dan alınması planlanan 18 Rafale tipi savaş uçağının ülkeye maliyeti yaklaşık 2,5 milyar avro olacak. Fransa ile gelecek günlerde bu uçakların satın alımı için anlaşma imzalayacak Yunanistan'ın ilk teslimatı gelecek temmuzda alması öngörülüyor.

Gelecek 10 yılda 10 milyar avroluk silahlanma harcaması yapmayı planlayan Yunan yetkililer, ülke ordusuna da 15 bin yeni askeri personel takviyesi yapmayı tasarlıyor.

Yunanistan'ın, Amerikan Lockheed Martin tarafından yapılan F-16 jet filosunu güncelleme projesinin, yaklaşık 1,25 milyar avroluk maliyetle 2027'de tamamlaması bekleniyor.