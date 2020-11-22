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Aktüel GRAFİKLİ - Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor
Aktüel

GRAFİKLİ - Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

Son bir haftada aktif hasta sayısı 8 bin 653 artarak 57 bin 761'e yükseldi. 3 bin 439 olan ağır hasta sayısı da 682 artışla 4 bin 121'e çıktı - 801 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği aynı zaman diliminde, ağır hasta teşhisi konulanlarda günlük ölüm oranı yüzde 3 dolaylarında seyretti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 11:00:48 -
GRAFİKLİ - Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlara rağmen son bir haftada hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşanıyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerinden derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 17 milyon 90 bin 101 test sonucunda 440 bin 805 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 12 bin 219 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybederken 370 bin 825 kişi de koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 2,57'sinde Kovid-19 tespit edildi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği 17 Mart'tan 21 Kasım'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,77, iyileşenlerin oranı ise yüzde 84,12 oldu.

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

En fazla testin yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen 18 Kasım'da, 158 bin 811 test sayısına göre hasta oranı yüzde 2,65 oldu.

- Sayılar her geçen gün artıyor

Bakanlığın paylaştığı verilere göre son bir haftada aktif hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı.

Toplam hasta sayısından, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen aktif hasta sayısı, son bir haftada 8 bin 653 arttı.

15 Kasım'da 49 bin 108 olan aktif hasta sayısı, 21 Kasım'da 57 bin 761'e yükseldi. Bu, bir günde kayıtlara geçen en fazla aktif hasta sayısı oldu.

Son bir haftada aktif hasta sayısının genel hasta sayısına oranı şöyle:

TarihAktif Hasta SayısıToplam Hasta Sayısına Oranı (Yüzde)
15 Kasım4910811.85
16 Kasım4961811.88
17 Kasım5064612.00
18 Kasım5215312.25
19 Kasım5365412.47
20 Kasım5559712.77
21 Kasım5776113.10

Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakasını 17 Mart'a açıkladı. O tarihten sonra paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda, hayatını kaybedenlerin sütunu hiç boş kalmadı.

En fazla ölümün açıklandığı gün olarak kayıtlara geçen 20 Kasım'da 141 kişi Kovid-19'a yenik düştü.

Bununla birlikte son bir haftada ağır hasta teşhis konulanlarda günlük ölüm oranı yüzde 3 dolaylarında ilerlerdi. Ağır hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3,8 dolaylarında seyretti.

Son 7 günde ağır hastalarda günlük ölüm oranı şöyle:

TarihAğır Hasta SayısıVefat Edenlerin Sayısı Oran (Yüzde)
15 Kasım3439892,58
16 Kasım3610942,60
17 Kasım36571032,81
18 Kasım37421163,09
19 Kasım38501233,19
20 Kasım39901413,53
21 Kasım41211353,27


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