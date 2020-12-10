GRAFİKLİ - Oyunculuğu ve seslendirmeleriyle unutulmayan isim: Mücap Ofluoğlu

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yazar ve şair Mücap Ofluoğlu, vefatının sekizinci yılında yad ediliyor.



Öğretmen Emine Yegane Özdil ile Süleyman Radi Ofluoğlu çiftinin çocuğu Mücap Nedim Ofluoğlu, 4 Kasım 1923'te İstanbul'da dünyaya geldi.

Küçük yaşlarda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde futbol ve tenis oynayan Ofluoğlu, Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Ofluoğlu, tiyatroya olan sevgisi nedeniyle 13 ve 16 yaşında iki kez Devlet Tiyatrolarının seçmelerine girdi ancak kazanamadı.

Usta sanatçı, annesinin Muhsin Ertuğrul’a yazdığı bir mektup üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının Çocuk Bölümü’nde oyunculuğa başladı.



- Şiir, anı, söyleşi türlerinde dokuz kitabı yayımlandı

Tiyatro hayatı devam ederken 1943 yapımı "Dertli Pınar" filminde sinemaya da adım atan Ofluoğlu, 1946'da figüran olarak yer aldığı"Jül Sezar" oyunuyla, Şehir Tiyatrolarında yetişkin oyunlarına geçti ve 1979'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yaptı.

Mücap Ofluoğlu'nun ilk öyküsü 1943’te Nedim Radi imzasıyla Vakit gazetesinde, ilk şiiri “Kazan”, 1949’da Kaynak dergisinde çıktı. Diğer şiir ve yazılarını, Yeditepe, Varlık, Milliyet Çocuk, Milliyet Sanat ve Sanat Olayı dergileriyle Milliyet, Dünya ve Cumhuriyet gazetelerinde yayımladı. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Tiyatro Oyuncuları Derneği üyesi olan usta oyuncunun şiir, anı, söyleşi türlerinde dokuz kitabı yayımlandı.



Aralarında 1951 yapımı "Vatan İçin", 1953 "Kaldırım Çiçeği" ve 1987'de çekilen "Biri ve Diğerleri"nin de olduğu otuza yakın filmde rol alan Ofluoğlu, 1947'de haftalık mizah gazetesi "Markopaşa"nın, 1948'de ise mizah dergisi "Alibaba ve Kırkharamiler"in sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yürüttü.

- Moliere'in "Hastalık Hastası" oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye koydu

Usta sanatçı Ofluoğlu, Türkiye'de ilk kez 1979'da Moliere'in "Hastalık Hastası" adlı oyununu sahneye koydu.

İpek Film Stüdyosu’nda pek çok karakterin seslendirmesini yapan sanatçı, uzun yıllar seslendirme sanatçısı olarak çalıştı, 1960'lı yıllarda ise Öztürk Serengil'i seslendirdi.

Ofluoğlu, 1951'de Muhsin Ertuğrul'un kurduğu Küçük Sahne'nin ilk kadrosuna katıldı. Küçük Sahne dağıldığında Suzan Ustan ile İstanbul Oda Tiyatrosunu kurarak Barillet-Grady ikilisinin yazdığı iki kişilik "Kaktüs Çiçeği" oyununu sahneledi. Sanatçı, İstanbul Oda Tiyatrosunda iki yıl oyuncu ve yönetmen olarak oyunlar sahnelemeye devam etti.

Muhsin Ertuğrul'un çağrısıyla 1960'ta yeniden Şehir Tiyatrolarına dönen Ofluoğlu, altı yıl daha görev yaptı. İBB Şehir Tiyatrolarından 1966'da istifa eden sanatçı, 1974'te aynı kuruma geri döndü.



Sanatçı, oyuncu Şirin Devrim ile kısa süreli evliliğinin ardından 1962'de çevirmen Filiz Karabey ile evlendi.



- Tiyatro oyuncusu olarak şöhretini "Cyrano de Bergerac" rolü ile kazandı

Ofluoğlu, tiyatro oyuncusu olarak şöhretini, Şehir Tiyatrolarında oynadığı "Cyrano de Bergerac" rolü ile kazandı.



Tiyatro yönetmenliği de yapan sanatçı, 1981'de Küçük Sahne'de "Eski Moda Komedya" adlı oyunu yönetti ve oynadı.



Usta sanatçı, Hisar Eğitim Vakfı adına 1983'te "Tiyatroda 40. Yıl" jübilesini yaptı. Toplanan gelirle, İstanbul Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü öğrencilerine burs vermeye başladı.

Ofluoğlu, 11 Aralık 2012'de İstanbul’da böbrek yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Her yıl verilen Afife Jale Ödüllerinde, Nisa Serezli Aşkıner Özel Ödülü, yaşamı boyunca tiyatro dalında başarılı çizgisini sürdürmüş tiyatro sanatçısı olarak 2006'da Mücap Ofluoğlu'na verildi. Ayrıca, Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından verilen Onur Ödülü'ne 2007'de Ofluoğlu layık görüldü.

- Oynadığı ve yönettiği bazı oyunlar şunlar:

Cyrano de Bergerac (1970), Cimri (1975), Tartuffe (1976), Hamlet (1954), Pazartesi Perşembe (1975), Jül Sezar (1946), Aman Avcı (1977), Ömür Satan Hüsam Çelebi (1974), Hastalık Hastası (1979), Eski Moda (1981)

- Eserleri



Fotoğraftaki Çocuk Şiir (2011), Silinmiş Alkışlar İçinde (2008), Aynada Tiyatro Anıları (2006), Suya Yazı Yazanlar (2003), Ağlamakla Gülmek Arasında (1993), Dünya Bir Sahnedir (1995), Bir Avuç Alkış (1996), Aynadaki Anılar - 2 (1991), Mücap Ofluoğlu 40. Sanat Yılı (1983)