GRAFİKLİ - Kovid-19 ile mücadelede tedbirler sonuç getirdi, "ağır hasta" ve "aktif vaka" sayısı düşüyor

ANKARA (AA) - TANJU ÖZKAYA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, Türkiye genelinde 21 Kasım'dan itibaren yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlama tedbirleri sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 23 milyon 958 bin 818 test sonucunda, 2 milyon 162 bin 775 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bu süreçte 20 bin 135 kişi hayatını kaybederken 2 milyon 37 bin 433 kişi de yeni tip koronavirüsü yenerek yaşama tutundu.

Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 9'unda Kovid-19 tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 17 Mart'tan 28 Aralık'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 1'lerde seyrederken, iyileşenlerin oranı ise yüzde 94,2 olarak kayıtlara geçti.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre son günlerde "aktif vaka", "günlük hasta sayısı" ve "ağır hasta sayısında" düşüş yaşanırken aynı tarihlerde iyileşenlerin sayısı da önceki günlere göre arttı.

Toplam vakadan, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen "aktif vaka sayısı", son 10 günde önemli ölçüde azaldı. 19 Aralık'ta 207 bin 366 olan sayı, 28 Aralık'ta yarıya yakın düşerek 105 bin 207 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısındaki düşüş de günlük koronavirüs tablosuna yansıdı. 19 Aralık'ta 5 bin 501 olarak açıklanan ağır hasta sayısı, son 10 günde 1250 düşerek, 4 bin 251 oldu.

Aynı tarih aralığında 4 bin 2 olan günlük hasta sayısı ise yüzde 42 oranında düşerek 2 bin 816'ya geriledi.

Bu tarihlerde, toplam 283 bin 881 kişi, koronavirüsü yenerek iyileşti.

- Kısıtlamalar sonuç verdi

Türkiye'de 11 Mart'ta ilk Kovid-19 vakası açıklanmasının ardından, virüsle mücadele kapsamında bazı önlemler hayata geçirildi.

Bu kapsamda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, 1 Haziran'da bazı sosyal mekanların açılmasıyla kaldırıldı ve 1 Temmuz'dan itibaren tamamen normalleşme dönemine geçildi.

Vaka sayısı ve can kayıplarının artmasıyla 21 Kasım'dan itibaren Kovid-19 ile mücadelede, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra bir dizi önlem alındı.

Bu kapsamda, hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonlarında ise bütün günü kapsıyor.

Ayrıca lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösteriyor.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık oluyor.

İstisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamıyor.

Eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine ara verildi.

Cenaze namazları ile nikah törenlerine yakınlar dahil en fazla 30 kişi katılabiliyor.

Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yasaklandı.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu, lunapark gibi mekanların faaliyetleri geçici olarak durduruldu.



