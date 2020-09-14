GRAFİKLİ - Japonya'nın muhtemel başbakanı Suga Yoşihide

TOKYO (AA) - AHMET FURKAN MERCAN - Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliği seçimlerinde oyların yüzde 70'ini alan Suga Yoşihide'nin "Japonya başbakanlığı" görevini devralması bekleniyor.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ağustos sonunda Başbakanlık görevinden istifa eden Abe Şinzo’nun yaklaşık 8 yıl Kabine Baş Sekreterliği ve Hükümet Sözcülüğünü yürüten Suga, 3 adayın yarıştığı LDP iç seçimlerinde rakiplerine fark attı.

Suga, kullanılan 534 oyun 377’sini alırken, rakipleri eski Dışişleri Bakanı ve LDP Politika Araştırmaları Konseyi Başkanı Kişida Fumio 89, eski Savunma Bakanı ve LDP'nin eski Genel Sekreteri İşiba Şigeru ise 68 oy alabildi.

Hafta içinde LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağanüstü oturumunda "Japonya’nın yeni başbakanı" olarak ilan edilmesi beklenen Suga, olağan genel seçimlerin düzenleneceği Eylül 2021’e dek bu görevi yürütecek.

- Çiftçi, öğrenci, işçi, sporcu ve siyasetçi

Aralık 1948’de kuzeydeki Akita eyaletinde çiftçilik yapan babası Wasaburo ile öğretmen annesi Tatsu’nun kollarında dünyaya gözlerini açan Suga çocukluğunu çiftçilikle geçirdi.

Eyaletteki Yuzawa Lisesindeki eğitimi sonrası başkent metropolüne gelerek önce mukavva fabrikasında çalışan Suga, 1969'da Tokyo'daki Hosei Üniversitesine kaydoldu.

O yıllarda İkinci Dünya Savaşı sonrası tesis edilen ABD-Japonya güvenlik ittifakı ile o dönem süren Vietnam Savaşı karşıtı öğrenci protestolarında yer almadığı belirtilen Suga, okurken bir yandan da çalışmaya devam etti.

Önce güvenlik görevlisi ve haber merkezi asistanı olarak çalışan Suga, bu sırada sporla ilgilendi ve katıldığı karate takımında ikinci kaptanlığa yükseldi.

Hukuk diplomasıyla 1973’te mezun olan Suga, önce bir elektrik bakım firmasında çalıştı, daha sonra siyasete duyduğu ilgi sonucu bir milletvekilinin sekreterliğini yürüttü.

Yokohama Şehir Konseyine 1987'de seçilen Suga, LDP'den 1996’da girdiği seçimlerde Kanagawa eyaleti milletvekili olarak Meclis koltuğuna oturdu.

Bakanlar Kurulunda ilk kez 2006’da yer alan Suga, ilk Abe Şinzo kabinesinde İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevini 11 ay boyunca yürüttü.

Sağlık gerekçeleriyle Abe'nin 2007’deki ilk istifası sonrasında Suga parti içi görevlerde yer aldı. Suga, iyileşen Abe’nin 2012’de başbakanlığa seçilmesinde de rol aldı.

Aralık 2012'den bugüne dek Abe hükümetlerinin sözcülüğünü yapan Suga, görev yaptığı 7 yıl 8 ay boyunca 3 bin 213 basın toplantısı düzenledi.

- Adaylığı

Ulusal basında "liderlik konusunu daha önce aklından geçirmediği" kaydedilen Suga, temmuz başından bu yana çeşitli medya kuruluşlarında birçok defa boy gösterdi.

Babası Akihito'nun yerine Mayıs 2019’da tahta oturan Japonya İmparatoru Naruhito’ya ait "Reiwa" (Düzenin Uyumu) dönemi başlangıcında Suga halk nezdinde popülerliğini artırdı.

O süreçte yeni dönem Reiwa'yı düzenlediği basın toplantısıyla ülke geneline duyuran ve tanıtımını yapan Suga, Japon toplumunda "Reiwa Amca" olarak biliniyor.

LDP içi herhangi bir fraksiyonda yer almamasına rağmen ipi göğüsleyen Suga'ya parti içi büyük fraksiyonların çoğunun destek verdiği kaydediliyor.

Eski Genel Sekreter Hosoda Hiroyuki liderliğindeki 98 milletvekilinin yer aldığı grup ile LDP Genel Sekreteri Nikai Toşihiro grubunun destek açıklamasının Suga'yı zafere taşıdığına kesin gözüyle bakılıyor.

- LDP gruplarından bağımsız

Siyaset hayatı boyunca spot ışıklarından uzak düşük profil sergileyen ve çalışkanlığıyla kendini yetiştirmiş kişi olarak öne çıkan Suga, her sabah 05.00'te uyanıyor.

Daha sonra gazete ve yayın taramalarının ardından 40 dakika yürüyüş yapan Suga, 100 mekik çekiyor ve kahvaltısını yaparak Başbakanlık Ofisindeki işine gidiyor.

Suga, 09.00’da başladığı mesaisinde, günde iki kez düzenlenen olağan basın toplantılarında soruları cevaplıyor ve iş yerinden akşam 18.45’te ayrılıyor.

Kyodo ajansına göre tatlıya düşkün, içki içmeyen ve altındakilere müşkülpesent davranan Suga, yeterli kapasite göstermeyen çalışanları kızağa çekmesiyle tanınıyor.

- "Büyük vizyon sahibi değil"

Kyodo ajansına konuşan Waseda Üniversitesi Siyasi Bilimleri ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Tanifuji Etsuji, rakiplerine kıyasla daha az diplomasi tecrübesi bulunan Suga’nın "Japonya’nın büyük vizyonuna" sahip olmadığını söyledi.

Üstlendiği sözcülük göreviyle Suga’nın daha çok problem çözen bir profil çizdiğini kaydeden Tanifuji, "Bazı liderler ideoloji sahibi olur ve bu ideolojinin rehberi ışığında hareket ederler. Suga böyle biri değil." ifadesini kullandı.