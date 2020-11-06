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Aktüel GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti
Aktüel

GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-06 11:28:15 -
GRAFİKLİ - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti

ANKARA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 49 milyon 56 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 239 bin 991 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 49 milyon 56 bin 664'e çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 1624 kişi ise sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 12 milyon 815 bin 49 hasta bulunuyor.

En fazla Kovid-19 vakası ve virüse bağlı ölümün gerçekleştiği ABD'de 9 milyon 926 bin 330 kişide virüs tespit edildi, salgın nedeniyle 241 bin 26 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Hindistan (8 milyon 411 bin 724), Brezilya (5 milyon 614 bin 258), Rusya (1 milyon 712 bin 858), Fransa (1 milyon 601 bin 367), İspanya (1 milyon 365 bin 895), Arjantin (1 milyon 217 bin 28), İngiltere (1 milyon 123 bin 197), Kolombiya (1 milyon 117 bin 977), Meksika (949 bin 197), Peru (914 bin 722), İtalya (824 bin 879), Güney Afrika (732 bin 414), İran (654 bin 936), Almanya (619 bin 116) ve Şili (516 bin 582)."

Ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (161 bin 779), Hindistan (125 bin 29), Meksika (93 bin 772), İngiltere (48 bin 120), İtalya (40 bin 192), Fransa (39 bin 37), İspanya (38 bin 486), İran (36 bin 985), Peru (34 bin 730), Arjantin (32 bin 766), Kolombiya (32 bin 209), Rusya (29 bin 509), Güney Afrika (19 bin 677), Şili (14 bin 404), Endonezya (14 bin 348), Ekvador (12 bin 730), Belçika (12 bin 520, Almanya (11 bin 190), Irak (11 bin 175), Türkiye (10 bin 639) ve Kanada (10 bin 381)"

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