GRAFİKLİ - At yarışlarında 94. "derbi" heyecanı

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 94'üncüsü yarın İstanbul'da yapılacak.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 14'ü erkek, 1'i dişi olmak üzere 15 at katılacak.

Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşu saat 17.15'te başlayacak. Yarış, TJK TV ve TAY TV'nin yanı sıra Kanal D, TRT Spor, Habertürk, TV100, Haber Global ve A Spor kanallarından da yayımlanacak.





- Seyircisiz gerçekleştirilecek





Gazi Koşusu'na bu sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyirci alınmayacak.

Her sene Veliefendi Hipodromu'nda festival havasında gerçekleştirilen ve yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği "Derbi" bu sene seyirciden mahrum düzenlenecek.





- Gazi Koşusu'nun tarihçesi





Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal Atatürk, 1927'de emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istedi.

At yarışlarının modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Atatürk, fırsat buldukça yarışları hipodromda takip ediyordu.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman"ın 1927 yılında kazandığı ilk Gazi Koşusu'nu da Atatürk ile İsmet İnönü birlikte izledi.





- İlk ikramiye 2 bin lira





Gazi Koşusu ilk kez 10 Haziran 1927'de 2 bin metre mesafede düzenlenirken, birincilik ikramiyesi de 2 bin lira olarak belirlendi.

İlk Gazi Koşusu'nu Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu "Neriman" adlı safkan, jokeyi İhsan Atçı ile ilk sırada bitirdi.

İlerleyen yıllarda bu önemli koşuyu Cumhurbaşkanları İsmet İnönü "Olgo", Celal Bayar ise "Cap Gris Nez" isimli safkanlarıyla kazandı. İstanbul'da ilk kez 1968'de düzenlenen Gazi Koşusu'nda ise birinciliği Burhan Karamehmet'in "Asuvan" adlı safkanı elde etti.

Türk yarışçılığının en büyük klasiği Gazi Koşusu'nun armağanı olan Atatürk'ün at üzerindeki som gümüşten heykeli, 1970 yılından beri Gazi Koşusu galiplerine verilmeye başlandı. Ünlü heykeltıraş Doç. Dr. Şadi Çalık'ın eseri olan bu heykeli ilk kez "Sadettin" adlı safkanın sahibi Sadun Atığ aldı.





- En iyi dereceyi "Bold Pilot" yaptı





Gazi Koşusu'nda en iyi derece, "Bold Pilot" isimli safkanda bulunuyor.

1996 yılında Özdemir Atman'ın sahibi olduğu "Bold Pilot" Halis Karataş yönetiminde 2.26.22'lik derece yaptı ve Gazi Koşusu'nun 92 yıllık geçmişinin en hızlı safkanı oldu.





- En fazla kazanan Mümin Çılgın





Gazi Koşusu'nu en fazla kazanan jokey, Mümin Çılgın olarak kayıtlara geçti.

Mümin Çılgın, "Helene De Troia" (1960), "Apaçi" (1965), "Nadas" (1974), "Dr. Seferof" (1979), "Dersim" (1981), "Uğurtay" (1985), "Hafız" (1986), "Top Image" (1988) ve "Abbas" (1991) ile 9 kez Gazi Koşusu'nu kazanma başarısı gösterdi.

Bu yarışı en fazla kazanma başarısını gösteren eküri de "Darling" (1950), "Kusun" (1953), "Atlıhan" (1961), "Melikşah" (1963), "Kayarlı" (1964), "Minimo" (1971), "Akkor" (1972), "Karayel" (1973), "Buğra" (1976), "Toraman" (1982), "Cartagena" (1984), "Hafız" (1986), "Popular Demand" (2005) ile (toplam 13 kez) "Eliyeşil" ekürisi oldu.



Aktif jokeyler arasında en fazla Gazi Koşusu kazanan isim ise Halis Karataş. Tecrübeli jokey, 1996'da "Bold Pilot", 2005'te "Popular Demand", 2006'da "Hizel Beyi", 2011'de "Anatoly", 2012'de "Matador Yaşar", 2014'te ise "Blaze to Win" ile 6 kez Gazi Koşusu zaferi yaşadı.

Halis Karataş, 94. Gazi Koşusu'na Veysel Kahraman'ın sahibi olduğu "Vernazza" isimli tayla katılacak.





- Üst üste kazanma rekoru Ahmet Çelik'te





Jokey Ahmet Çelik, 5 kezle Gazi Koşusu'nu üst üste en çok kazanan jokey rekorunu elinde bulunduruyor.

89. Gazi Koşusu'nu "Renk", 90. Gazi Koşusu'nu "Graystorm" ve 91. Gazi Koşusu'nu "Piano Sonata" adlı safkanlarla kazanan Çelik, 92. Gazi Koşusu'nu "Hep Beraber" adlı atla kazanarak bu yarışı üst üste kazanma rekoru kırdı.

Tecrübeli jokey, geçen sene yapılan 93. Gazi Koşusu'nu da "The Last Romance" isimli safkanla alarak, üst üste 5 kez birincilik sevinci yaşadı. Ahmet Çelik, bu sene, Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu "Call To Victory" isimli safkanla yarışacak.

Çelik, hem üst üste kazanma rekorunu 6 yarışa çıkarmayı hem de aktif jokeyler arasında en fazla yarış kazanan isim unvanını Halis Karataş ile paylaşmayı hedefliyor.

Ahmet Çelik, daha önce bu rekoru 1971, 1972 ve 1973'te üç yıl arka arkaya Gazi Koşusu'nu kazanan unutulmaz jokey Ekrem Kurt ile paylaşıyordu.





- Kazanan at, sahibini zengin edecek





Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda, 2020 yılı birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olurken, ikinciye 700 bin lira, üçüncüye 350 bin lira, dördüncüye 175 bin lira, beşinci safkana ise 87 bin 500 lira ikramiye ödenecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2 milyon 455 bin 250 lira ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503 bin 125 liralık yetiştiricilik primi ile toplamda 2 milyon 958 bin 375 liranın sahibi olacak.





- Yarışacak safkanlar





94. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle: