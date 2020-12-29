GRAFİKLİ - AA Haber Akademisi, 2020'de 50 ülkeden 888 gazeteciye eğitim verdi

ANKARA (AA) - MUHAMMET TARHAN - Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bu yıl yüz yüze ve çevrim içi ortamda 50 ülkeden 888 gazeteci için eğitim programları düzenledi.

AA'nın 100. yıl vizyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ve kurumun yüz yıllık habercilik tecrübesini farklı kıtalardaki medya temsilcileriyle paylaşmayı amaçlayan Haber Akademisi yıl boyunca 27 farklı eğitim programı gerçekleştirdi.

Salgın sürecinde de eğitimlerine devam eden AA Haber Akademisi, bu kapsamda ilk kez çevrim içi eğitim programları düzenledi.

- Eğitim sayısında 2019'a göre yüzde 58 artış

AA Haber Akademisi eğitim programları, salgın koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 58 arttı.

Geçen yıl 17 eğitim programı düzenleyen AA Haber Akademisi, 2020'de bu sayıyı 27'ye çıkardı. Eğitim sayısındaki yüzde 58 artışın yanı sıra toplam ders saatindeki artış da bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 80 arttı ve 1473 saatten 2 bin 662 saate yükseldi. 2019'da toplamda 567 medya temsilcisi eğitimlere katılırken, 2020'de bu sayı 888 oldu.

AA Haber Akademisinin eğitimlerine katılan yabancı medya temsilci sayısında da büyük oranda artış oldu.

Yıl içerisinde kurum içi personel ve yabancı gazeteciler için düzenlenmesi planlanan 6 Savaş Muhabirliği Eğitimi yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edildi.

- Müfredata yeni çeşitli eğitimler eklendi

Sahada uzman gazeteci yetiştirmek için özel eğitim programları hazırlayan AA Haber Akademisi, mevcut "Enerji Muhabirliği Eğitimi", "Diplomasi Muhabirliği Eğitimi" ve "Yeni Nesil Medya Eğitimi" eğitimlerinin yanı sıra 2020'de müfredatına "İnsani Yardım Haberciliği Eğitimi", "Veri Gazeteciliği Eğitimi" ve "Savunma Muhabirliği" gibi eğitimler de dahil etti.

Teorik habercilik eğitimlerinin yanında, "Kriz Bölgelerinde Habercilik", "Drone Eğitimi" ve "F Klavye Eğitimi" gibi pratik eğitimlere de yeni eğitim programları içerisinde yer verildi.

Eğitimlerde AA'nın deneyimli kadrosundan 70 eğitimci ders anlatırken, 22 misafir eğitimci de programlara katılarak deneyimlerini paylaştı. Bu eğitimlerde toplamda 2 bin 662 saat ders işlendi.

- 50 ülkeden medya temsilcisi eğitimlere katıldı

AA'nın yüz yıllık habercilik birikimini dost ve kardeş ülkelerin medya temsilcileri ile de paylaşan AA Haber Akademisinin eğitimlerine 50 ülkeden gazeteciler katıldı.

Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin yanı sıra Asya-Pasifik ile Orta Asya ülkelerinden medya temsilcileri eğitimlere katılırken, toplamda 466 yabancı gazeteci Haber Akademisi eğitimlerinde yer aldı.

Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenen eğitim programlarında başarılı olan gazetecilere sertifika verildi.

- TİKA ve YTB iş birliğinde medya eğitimleri düzenlendi

AA Haber Akademisi, 2020'de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) gibi kurumlarla ortak düzenlediği eğitim programlarının içeriğini ve katılımcıların çeşitliliğini genişletti.

Bu kapsamda, AA Haber Akademisi ile TİKA iş birliğinde 10, YTB iş birliğinde ise 2 eğitim programı gerçekleştirildi.

Dost ve kardeş ülkelerin medya temsilcilerinin katıldığı eğitimlerde, AA'nın tecrübeli muhabirleri tarafından internet haberciliği, haber yazım teknikleri, sosyal medya uygulamaları, haber ve infografik ilişkisi, görüntü ve fotoğraf çekimi gibi alanlarda dersler verildi.

- Kurum içi eğitimler devam ediyor

AA çalışanlarına yönelik Haber Akademisinin kurum içi eğitimleri de yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerle yüz yüze ve çevrim içi olarak yıl içerisinde devam etti.

Haber Akademisinin müfredatına bu yıl Yeni Haber Dili Eğitimi, Diksiyon Eğitimi, Ajans İçi Habercilik Eğitimi, İHA – 1 Sertifikalı Drone Eğitimi ve F Klavye Eğitimi gibi kurum içi eğitimler de eklendi.