Gözyaşları içinde kendi elleriyle toprağa verdi

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan Müjgan ve Mehmet Orhan çifti tarafından bir bahçede 5 ay önce yürüyemez halde bulunan ve vücudunda 126 saçma olduğu tespit edilen "Nazlı", uzun zamandır süren tedavilere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Orhan, beyaz pamuğa sardığı köpeğini Altınyaka Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hazırladığı mezara gözyaşları içerisinde gömdü. Aynı zamanda Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı olan Mehmet Orhan, yaptığı açıklamada, Nazlı'yı 5 ay önce sokak köpekleri ve kedileri besledikleri sırada bir bahçede yorgun halde bulduklarını söyledi.