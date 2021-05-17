Gözyaşları içinde haykırdı! Fransız kadından duygulandıran Filistin sözleri

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Fransa'da Filistin'de kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapan terör devleti İsrail'e karşı protesto gösterisi düzenlendi. Eylemcilerin arasında yer alan yaşlı ve hasta bir Fransız kadının sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Tekerlekli sandalye üzerinde "Yaşasın Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atarak gücü yettiğince haykıran yaşlı kadın, dünyanın Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalmamasını istedi.

"Acılar çeken, çocukların öldüğü, bombardıman altında yaşayan Filistin toplumunu tüm dünya görmeli. Bir toplum parçalanıyor. Bunu kabul edemeyiz. Buna isyan etmeliyiz. Filistin halkı için buna karşı durmaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Fransız kadın gözyaşlarına boğuldu.

İzleyenleri ağlatan o görüntüler sosyal medyada gündem olurken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi sözde Müslüman ülkelerin İsrail'in vahşet dolu katliamları karşısında üç maymunu oynaması büyük tepkiyle karşılandı.