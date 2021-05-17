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Dünya Gözyaşları içinde haykırdı! Fransız kadından duygulandıran Filistin sözleri
Dünya

Gözyaşları içinde haykırdı! Fransız kadından duygulandıran Filistin sözleri

Fransa'da yaşlı ve hasta bir kadın tekerlekli sandalyesi üzerinden gücü yettiğince "Filistin" diye haykırarak terör devleti İsrail'i protesto etti. Elinden bir şey gelmediği için gözyaşı döken yaşlı kadının sözleri sosyal medyada büyük takdir toplarken BAE gibi Müslüman geçinip siyonist İsrail ile işbirliği yapan ülkelere çok sayıda tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:29:00 - 2021-05-17 17:31:01

 yeniakit.com.tr 

Fransa'da Filistin'de kadın çocuk ayırt etmeden katliam yapan terör devleti İsrail'e karşı protesto gösterisi düzenlendi. Eylemcilerin arasında yer alan yaşlı ve hasta bir Fransız kadının sözleri izleyenleri duygulandırdı.

Tekerlekli sandalye üzerinde "Yaşasın Filistin", "Hepimiz Filistinliyiz" sloganları atarak gücü yettiğince haykıran yaşlı kadın, dünyanın Filistin'de yaşanan katliama sessiz kalmamasını istedi.

"Acılar çeken, çocukların öldüğü, bombardıman altında yaşayan Filistin toplumunu tüm dünya görmeli. Bir toplum parçalanıyor. Bunu kabul edemeyiz. Buna isyan etmeliyiz. Filistin halkı için buna karşı durmaktan başka hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Fransız kadın gözyaşlarına boğuldu.

İzleyenleri ağlatan o görüntüler sosyal medyada gündem olurken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi sözde Müslüman ülkelerin İsrail'in vahşet dolu katliamları karşısında üç maymunu oynaması büyük tepkiyle karşılandı.

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