Gözüaçıklar dövizle çarpıyor

Dolar ile Euro’daki yükselişin ardından stokçular devreye girdi. Kur artışları ile birlikte etiketlerini değiştiren, depolarında tuttukları eski model elektronik ürünleri fahiş fiyatlardan satışa sunan; TL değerlendiğinde ise indirime gitmeyen bu firmalar tüketicilerin tepkisini çekiyor.

STOKÇULARI NOT EDİLİYOR

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, doları bahane ederek yerli ürünlerin fiyatlarını arttıran firmaların tüketiciyi aldattığını dile getirdi.

Bu firmaları bir yere not ettiklerini belirten Ağaoğlu, “Dolar 7 lirayı geçtiğinde ürün ve hizmet fiyatlarını hemen artıranlar, 6 liraya indiğinde kıllarını kıpırdatmadılar. Şükür ki bu ahlaksızlara, art niyetlilere karşı önlem alınacak ve tüketicilerin zarar görmeleri engellenecek” dedi.

HİLEKÂRLAR YANDI

Ticaret Bakanlığı’nın doları öne sürerek ürün ve hizmet fiyatlarını arttırmayı aldatıcı ticari uygulamaya saydığını kaydeden Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Ne mutlu ki tüketiciyi kandıranlar ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Kötülük yapanın yanına kâr kalmayacak. Bundan böyle aldatıcı reklamlar koyanlar, ürün fiyatları ve gramajları ile oynayan hilekârlar yandı. Kuşkusuz, Ticaret Bakanlığı’nın yönetmelikte kur artışlarından yararlanarak tüketiciyi kandıranlara ve aldatanlara temas edip yaptırımlara yer vermesi çok önemli bir karar. Bu karar pek çok ülkeye örnek olmalı.”

MÜEYYİDELER AĞIR

Haksız ticari uygulama ile ilgili müeyyidelere değinen Ağaoğlu, “Aldatıcı uygulama ile ilgili 3 aya kadar tedbiren durdurma veya 5 bin TL idari yaptırım gibi kararlar alınabilir. Ülke genelinde görülen bir aykırılık için de 50 bin TL idari yaptırıma hükmedilebilir” açıklamalarında bulundu.

ELEKTRONİK PAZARI BÜYÜYOR

2018 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1 büyüyerek 438 milyar dolar ciroya ulaşan dünya tüketici elektroniği pazarının yılsonunda 998 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Şirketlerin özellikle yapay zekâ üzerinde yaptığı çalışmalarla yeni tasarım televizyonlar, bilgisayarlar ve enerji tasarruflu cihazlarla tüketicileri cezbetmeye çalıştığı görülüyor.