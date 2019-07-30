Göztepe’ye tanıdık sol bek: Leo Schwechlen

Transfer çalışmalarını sürdüren ve Gambiyalı stoper Sanneh’i İzmir’e getiren Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen transferinde de sona geldi.

Savunmanın soluna ve ortasına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe’de hareketli saatler yaşanıyor. Anderlecht’in Gambiyalı stoperi Bubacarr Sanneh’i imza için İzmir’e getiren sarı-kırmızılılar, sol beki de camianın yakından tanıdığı bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor forması giyen Fransız oyuncu Leo Schwechlen ile anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, oyuncunun bonservisini almasını bekliyor. Yeni sezonda Erzurumspor kadrosunda düşünülmeyen Leo’nun bu transfer için kulübünden anlayış istediği öğrenildi. Deneyimli savunmacı bonservisini aldığı takdirde bir sezon aradan sonra yeniden sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Şampiyonluk yaşadı

2016-2017 sezonunun başında Güney Kıbrıs ekiplerinden Anorthosis’ten transfer edilen Schwechlen, o sezon TFF 1. Lig’de mücadele eden sarı-kırmızılılarda bir üst lige çıkma sevinci yaşamıştı. Bir sonraki sezon takımdan ayrılması beklenen ancak kampta gösterdiği performansla Teknik Direktör Tamer Tuna’nın gözüne giren Leo, Süper Lig’de de Göztepe formasını giymey, başardı. Sezon sonunda biten sözleşmesi uzatılmayan Fransız savunma oyuncusu, geçen yıl BB Erzurumspor’da oynadı. Göztepe’de forma giydiği 2 sezonda 60 resmi maçta görev yapan deneyimli savunmacı, geçen sezon ise 34 maçın hepsinde 90 dakika sahada kalarak bu alanda Süper Lig’in en istikrarlı oyuncusu olmayı başardı.