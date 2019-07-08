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Göztepe’ye sürpriz golcü

Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe’de, geçen sezon altyapıda gösterdiği performansla beğeni toplayan golcü Muritala da kamp kadrosuna dahil edildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
Göztepe’ye sürpriz golcü

Forvet hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe’de, geçen sezon altyapıda gösterdiği performansla beğeni toplayan golcü Muritala da kamp kadrosuna dahil edildi.


Kadrosuna en az 7 takviye yapması beklenen Göztepe’de çalışmalar sürerken, sarı-kırmızılılar bir yandan da altyapısında bulunan gençleri A Takım’a kazandırmanın hesaplarını yapıyor. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde yapılan ilk etap kampına birçok genç oyuncu da davet edildi. Teknik Direktör Tamer Tuna, altyapıdan futbolcuları kamp kadrosuna alırken, deneyimli teknik adam performanslarından memnun kaldığı oyuncuları ikinci etap çalışmaları için Bolu’ya götürecek. Altyapı futbolcuları Tuna’nın beğenisini toplamak için büyük bir mücadele sergilerken, gözler geçen sezon U21 Ligi’nde attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı forvet Yunusa Owolabi Muritala’ya çevrildi.



U21’de dikkat çekti


Geçtiğimiz eylül ayında Göztepe’ye gelen Nijeryalı oyuncu, hiç A Takım forması giymemesine rağmen altyapıda gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekti. U21 takımıyla 19 maça çıkan genç golcü, her 114 dakikada bir gol sevinci yaşayarak, sezonu 13 golle noktalamayı başardı. Geçen sezon futbolcuyu takip eden Teknik Direktör Tamer Tuna, Muritala’ya diğer genç futbolcular gibi ilk etap kamp çalışmalarında yer verdi. 192 cm boyundaki Muritala, güçlü fiziğiyle de ön plana çıkıyor.



Sözleşme imzalanacak


Kadrosuna mutlaka forvet takviyesi yapacak olan ve Eren Derdiyok ile görüşmelerini sürdüren İzmir temsilcisinin, Nijeryalı oyuncuyla da önümüzdeki günlerde profesyonel sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Muritala, kampta göstereceği performansın ardında ya tecrübe kazanmak için kiralık gönderilecek ya da A Takım kadrosunda şans bulacak. Teknik heyetin başarılı futbolcudan uzun vadede yararlanmak istediği biliniyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:17
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