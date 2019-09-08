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Göztepe’nin yenileri sabırsız

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin yeni transferleri Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Mossoro ve Napoleoni, İzmir ekibini daha iyi yerlere getireceklerini söyledi.

08 Eylül 2019 Pazar 11:20
Göztepe’nin yenileri sabırsız

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin yeni transferleri Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Mossoro ve Napoleoni, İzmir ekibini daha iyi yerlere getireceklerini söyledi. Transfer sezonunun son gününde takıma katılan Atınç Nukan, Mossoro ve Napoleoni, taraftarlarla buluşmak için sabırsızlandıklarını belirtti.


Transfer döneminin son günlerinde oldukça hareketli günler geçiren Göztepe; kadrosunu Soner Aydoğdu, Atınç Nukan, Napoleoni ve Mossoro ile takviye etti. Soner Aydoğdu, kendisini Göztepeli yapan imzayı attıktan kısa bir süre sonra ligde oynanan Yukatel Denizlispor maçında ilk 11’de bulurken, diğer üç isim Göztepe taraftarlarının önüne çıkmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Yukatel Denizlispor maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Soner, o karşılaşmada penaltı kaçırdığı için üzgün olduğunu söyledi. Soner, “Her şey çabuk gelişti, hemen ilk maçıma da çıktım. Benim açımdan biraz üzücü geçti açıkçası. Oyun anlamında belki iyi geçmiş olabilir ama kaçırmış olduğum bir penaltı var. Tabii bunlar futbolun içinde var ama benim için üzücüydü. İlk maçımda ilk golümü atmak nasip olabilirdi ama olmadı kısmet değilmiş. Bundan sonra hem bireysel hem de takım olarak daha çok çalışarak Göztepe’mizi istediğimiz yerlere çekmek istiyoruz” dedi.



Taraftara özel teşekkür


Penaltı kaçırmasına rağmen taraftarların kendisine verdiği destekten çok etkilendiğini belirten deneyimli oyuncu, “Göztepe’nin taraftarını zaten biliyordum. Onların önüne çıkmak çok heyecan vericiydi. Sağ olsunlar bana çok destek oldular. Sürekli mesaj atanlar oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bunları diğer maçlarda telafi etmek istiyorum” diye konuştu. Aydoğdu ayrıca forma rekabetinin de takıma olumlu etki yapacağına sözlerine ekledi.



Atınç Nukan: “Futbola açım”


Göztepe’nin transferin son gününde transfer ettiği oyunculardan olan Atınç Nukan, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Atınç, “Burada olduğum için çok mutluyum, heyecanlıyım ve açım. Hem kendim hem takımım açısından çok iyi olacağını düşünüyorum. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum, çok iyi bir kadromuz var. Çok güzel takviyeler de yapıldı. Göztepe’yi hak ettiği yerler olan daha üst sıralara daha iyi futbol oynayarak getirmeye yardım etmeye çalışacağım. Umarım ben de takımıma en iyi şekilde yardımcı olabilirim” dedi.



Mossoro: “Göztepe için elimden geleni yapacağım”


Uzun yıllardır Süper Lig’de Başakşehir forması giydikten sonra Göztepe’nin yolunu tutan Mossoro, camianın kendisini çok iyi karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Göztepe formasıyla elinden geleni yapacağını söyleyen Brezilyalı oyuncu, “Burada herkes beni çok güzel karşıladı. Bu benim için çok önemliydi. Bunun yanında adaptasyon sürecini çok iyi bir şekilde hızlandıracak olan bir durum. Tabii ki uzun yıllardır Türkiye’deyim. Burayı tanıyorum ve ligi biliyorum. Bundan dolayı avantajlı olduğumu düşünüyorum. İlk maçımıza çıkmadan önce de iki hafta gibi bir süreç olduğundan dolayı da daha iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Burası yeni kulübüm yeni takımım bu yüzden ben de elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.



“Atmosfer büyüleyici”


Göztepe taraftarlarına da ayrı bir parantez açan deneyimli orta saha oyuncusu, “Bir oyuncu için taraftar desteğini hissetmek çok önemli. Ben burada oynadığım maçlarda bu baskıyı bu güzel atmosferi hissediyordum. Göztepe taraftarının çok büyüleyici olduğunu görüyordum. Benim için de bu çok değerli ve çok önemli bir faktör. Ben de onlara layık olmak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım” diye konuştu.



Napoleoni: “Rekabet takıma katkı sağlayacak”


Göztepe’nin Başakşehir’den bir diğer transferi Napoleoni, forma rekabetinin takıma olumlu katkı yapacağını söyledi. İtalyan hücumcu, şöyle konuştu:


"Göztepe benim çok gelmek istediğim çok oynamak istediğim bir kulüptü. Bu yüzden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Büyük takımlarda forma rekabeti olur. Herkes, her gün elinden gelenin en iyisini yapıp bu forma savaşında formayı almak için çabalamak zorunda. Bu yüzden bu rekabet takım için çok faydalı olacak."



“Taraftarın baskısını biliyorum”


Rakip olarak geldiği Göztepe deplasmanlarında taraftarlarının baskısını hissettiğini söyleyen Napoleoni, “Göztepe’ye rakip olarak geldiğim ve oynadığım maçlarda taraftarın o baskısını ve heyecanını hissediyorduk. Şimdi onların tarafında olup da sahada olmak gerçekten çok güzel olacak. Bir an önce sabırsızlanıyorum onların önünde sahada olmak için. Çok güzel destekleri oldu bu desteklere layık olmak için emin olsunlar ki elimizden gelenin en iyisini yapıp takımımız için en faydalı işleri yapacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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