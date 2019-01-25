Göztepe'nin yapacağı altyapı tesisine destek





İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Göztepe Spor Kulübü tarafından Torbalı ilçesinde yapılacak spor akademisi ve tesislerine 7 milyon liralık destek sağlayacak.



Belediyeden yapılan açıklamada, Göztepe Kulübü tarafından Pancar Mahallesi'nde yapılacak spor akademisi ve tesislerin maliyetinin 7 milyon lirasının belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Göztepe Kulübünün 30 yıl süreli üst kullanım hakkına sahip olduğu toplam 103 bin 271 metrekare büyüklüğündeki alana 5 sentetik çim saha ve 1 doğal çim saha yapılacağı, yatırım kapsamındaki drenaj sistemi, çevre hatıl ve çitleri, sulama sistemi, sentetik çim kaplanması, doğal çim saha kaplanması, elektrik direkleri ve LED saha aydınlatmaları işlerinin belediye ile ortak proje kapsamında gerçekleştirileceği belirtildi.

Belediyenin Karşıyaka Spor Kulübü için de bir altyapı desteği çalışması yaptığı ve bu konunun önümüzdeki meclis toplantısında gündeme getirilebileceği kaydedildi.