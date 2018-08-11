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Göztepe'nin ilk konuğu Malatyaspor

Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:35
Göztepe'nin ilk konuğu Malatyaspor

Göztepe, Süper Lig'de 2018-2019 sezonu ilk haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'e 14 yıl aranın ardından döndükten sonra geçen sezonu teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde 6. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2018-2019 sezonuna teknik direktör Bayram Bektaş idaresinde başlayacak.

Bayram Bektaş, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig maçına çıkacak.

Transfer döneminde şimdiye kadar 8 oyuncuyu kadrosuna dahil eden sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Kadu ile Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.

Bornova Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Beto, Gassama, Titi, Wallace Reis, Traore, Poko, Andre Castro, Gouffran, Halil Akbunar, Deniz Kadah ve Nabil Ghilas ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Süper Lig'de rakibiyle 3. kez karşılaşacak Göztepe, geçen sezon Malatya'daki ilk müsabakayı 3-2 kazanmış, İzmir'de ise rakibiyle golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:35
  1. İzmir
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Göztepe
  5. SÜPERLİG
  6. Anadolu Ajansı

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