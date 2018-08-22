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Göztepe'den Eren Derdiyok bombası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok'u gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip golcü oyuncuyu İzmir'e davet etti.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:22
Göztepe'den Eren Derdiyok bombası!

Kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen ve Beşiktaş'ın Brezilyalı forveti Love ile ilgilenen Göztepe, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle ibreyi Galatasaray'da forma giyen Eren Derdiyok'a çevirdi. 

Göztepe'de transfer harekatı sürüyor. Kadrosuna golcü takviye etmek için çalışmalarını sürdüren ve Beşiktaş forması giyen Vagner Love transferinde bir hayli yol kateden İzmir ekibi, oyuncunun fiyat arttırması sebebiyle frene bastı.

Oyuncuya son teklifini ilettikten sonra beklemeye geçen Göztepe'li yöneticiler, Galatasaray'da forma giyen Türk asıllı İsviçreli golcü Eren Derdiyok'u gündemine aldı.

Tecrübeli oyuncunun İzmir'e davet edildiği öğrenilirken, ilerleyen günlerde sarı-kırmızılı takımın iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor. Ligin ilk iki haftasında 135 dakika forma giyen Eren, rakip ağlara bir de gol bırakmıştı. 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 15:22
  1. İzmir
  2. Eren Derdiyok
  3. Galatasaray
  4. Göztepe

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