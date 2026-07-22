Göztepe'de yeni sezon öncesi kritik iş birliği

İzmir’in Süper Lig’deki tek temsilcisi Göztepe, yeni sezon öncesi sponsorluk çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, yerli içecek markalarından Sarıyer İçecek ile forma şort sponsorluğu konusunda anlaştıklarını duyurdu. Gürsel Aksel Stadyumu’nun ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısı ise oldukça dikkat çekti. Lansmana Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile Sarıyer İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz katıldı.

Forma sponsorluğu ile sınırlı kalmayacak

Yapılan anlaşma kapsamında Futbol A Takımı, sezon sonuna kadar oynayacağı Süper Lig, Türkiye Kupası ve özel karşılaşmalarda forma şort arkasında "Sarıyer Kola" logosunu bulunduracak. İş birliğinin sadece forma sponsorluğu ile kısıtlı kalmayacağı aktarıldı. Göztepe'ye özel tasarlanacak koleksiyon ürünlerinin de taraftarlarla buluşacağı ifade edildi.

CEO Kerem Ertan'dan iş birliği açıklaması

Göztepe CEO'su Kerem Ertan, yapılan anlaşmanın kulübün hedeflerine katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek, Sarıyer İçecek'e destekleri nedeniyle teşekkür etti ve şu ifadelere yer verdi:

Yerli ve köklü bir marka olan Sarıyer İçecek ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Göztepe’mizin değerlerine ve hedeflerine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Sarıyer İçecek ailesine kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum





Sarıyer İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, anlaşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Bir asrı aşan tarihi, mücadeleci ruhu ve güçlü taraftar kültürüyle Türk sporunun önemli değerlerinden biri olan Göztepe’ye destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şort arkası sponsorluğumuzun yanı sıra Göztepe’ye özel hazırladığımız Sarıyer Kola ürünüyle bu değerli iş birliğini sahadan raflara, tribünlerden taraftarların günlük yaşamına taşıyacağız. Sarıyer Kola olarak yerli üretim gücümüzle Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğiz. Anlaşmanın Göztepe camiası ve markamız için hayırlı olmasını diliyorum

Taraftara özel ürünler de hazırlanacak

İş birliği yalnızca forma sponsorluğuyla sınırlı kalmayacak. Taraflar, Göztepe'ye özel tasarlanacak koleksiyon ürünlerini de taraftarlarla buluşturmayı planlıyor. Ayrıca kulübe özel hazırlanan Sarıyer Kola ürününün de satışa sunulacağı belirtildi.