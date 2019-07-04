Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları - Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Batuhan Kırdaroğlu da antrenmanda yer aldı



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezon hazırlıklarını yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Göztepeli futbolcular, Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki sabah antrenmanında salonda kuvvet çalıştı. Akşam antrenmanında oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma çalışması ve ayak tenisi oynayarak günü tamamladı. Göztepe'nin son olarak kadrosuna dahil ettiği 19 yaşındaki forvet Batuhan Kırdaroğlu da antrenmanda yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı iki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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