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Göztepe'de hedef Sivasspor maçı

Teknik direktör Tamer Tuna:- "Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız"

07 Mayıs 2019 Salı 12:54
Göztepe'de hedef Sivasspor maçı

İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11 Mayıs Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız." dedi.

Tuna, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptıkları antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir ve Antalyaspor maçlarını kazanmalarının önemli olduğunu söyledi. Önlerinde Demir Grup Sivasspor, Bursaspor ve MKE Ankaragücü maçlarının olduğunu hatırlatan Tuna, "Geride kalan 2 maçta inancı, kaybedilmiş birlikteliği tekrar sağlamış olmak ve bunun galibiyetlerle gelmesi çok sevindirici." ifadesini kullandı.

Tuna, her maçı ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu takımın geriye döneceğini hep biliyordum. Son haftaya kadar, son bitiş düdüğüne kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi biliyordum. Şu anda Erzurumspor'un 1 puan Bursaspor'un 3 puan önündeyiz. Bunu son haftaya kadar götürmek istiyoruz. Önemli olan da zaten bu. Maçlar çok zor geçecek. Her takım için çok zor bir periyot ama sağladığımız birlikteliği son haftaya kadar taşıdığımız takdirde Süper Lig'de var olan Göztepe'nin devamını sağlayacağız."

Kalan 3 maçlarından 2'sini iç sahada oynayacaklarının hatırlatılması üzerine Tuna, şöyle konuştu:

"Fikstür avantajını taraftarımızla nasıl gerçekleştirebileceğimizi biliyoruz. Bunun bize sağladığı avantajları çok iyi biliyoruz. Onların coşkusunu, tutkusunu, bağını ve ruhunu iyi biliyoruz. O ruhla var olan bir takım sahada olduğu müddetçe de bu fikstür avantajını kullanabileceğimizi biliyorum ama sonuç almamız gerekiyor."

Tuna, Lumor Agbenyenu'nun da takımla çalışmalara başladığını, Yasin Öztekin, Nabil Ghilas, Fausto Grillo, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıklarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Antrenmanı Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil de takip etti.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 12:54
  1. Demir Grup Sivasspor
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  4. SÜPERLİG
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