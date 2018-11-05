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Göztepe'de fırtınanın adı Yasin Öztekin

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig'deki 6. golünü atan Yasin Öztekin, Çaykur Rizespor maçını da boş geçmedi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 22:23
Göztepe'de fırtınanın adı Yasin Öztekin

Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ederken Yasin Öztekin, bu sezon 6. golüne imza attı.

Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: Bornova
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan xx

Göztepe: Beto xx, Berkan xx, Reis xx, Titi xx, Gassama xx, Poko xx, Borges xx, Castro xx (Alpaslan dk. 64 x), Halil xx, Yasin xx (Gouffran dk. 89 ?), Jerome xx (Cikalleshi dk. 63 x)
Yedekler: Göktuğ, Hakan, Ngando, Yalçın, Tayfur, Samed Ali
Teknik Direktör: Bayram Bektaş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet xx, Saadane xx, Brabec xx, Koray xx, Robin xx, Boldrin xx, Ali Çamdalı xx (Mustafa dk. 84 ?), Aminu xx (Süleyman dk. 82 x), Samudio xx, Muriç xx (Gladkyy dk. 64 x)
Yedekler: Ujkani, Cihan, Traore, Jach, Petrucci, Fink, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Yasin (dk. 29), Alpaslan (dk. 80) (Göztepe)
Sarı kart: Ali Çamdalı (Çaykur Rizespor)

 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 22:23
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