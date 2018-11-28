Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig 14. hafta mücadelesinde 1 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını sürdürdü.28 Kasım 2018 Çarşamba 14:44
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan Göztepeli futbolcular, idmanı dar alanda oyun çalışmasıyla tamamladı.
Teknik direktör Bektaş, idmanın başında takım kaptanları Beto, Halil Akbunar ve Andre Castro ile yaklaşık 15 dakika görüştü.
Adama Traore'nin yer almadığı antrenmanda, Deniz Kadah ve Lamine Gassama salonda, Kerem Atakan Kesgin ise takımdan ayrı çalıştı.
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