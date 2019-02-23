Süper Lig 23. Hafta maçlarında son dakika karşılaşması sonuçları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig’de 36 puanla 4. Sırada yer alan Bordo Mavililer, 25 puanla 13. Sırada yer alan İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya geldi. Göztepe-Trabzonspor maç sonucu 1-3 skorla bitti. İşte Göztepe-Trabzonspor maçı özeti ve Göztepe- Trabzonspor maçın golleri

Altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla dikkati çeken Trabzonspor'da, gol katkısı olarak Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün ardından bu sezon Abdulkadir Parmak da ön plana çıktı. Spor Toto Süper Lig'de altyapıdan yetişen genç oyuncularıyla dikkati çeken Trabzonspor'da, gollerde Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün takıma yaptığı katkının ardından Abdulkadir Parmak da ön plana çıktı.

Bordo-mavili takımın dün deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Göztepe karşılaşmasında attığı golle galibiyette önemli rol oynayan Abdulkadir Parmak, bu sezon ligde 8 maçta 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta 4 olmak üzere 14 resmi maçta 6 gol atmayı başardı. Bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, ayrıca bu sezon Trabzonspor 21 Yaş Altı Takımı'nda da forma giydiği 2 maçta 3 gol attı. Gençlerin en golcüsü oldu

Sezon başında kiralık forma giydiği Adana Demirspor'dan dönen Abdulkadir Parmak, takımda genç oyuncular içerisinde de bu sezon skora en fazla katkı sağlayan isim oldu. Abdulkadir Parmak, ligde 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçında ve 3-1'lik Göztepe galibiyetinde birer gol atarak takımına zor günler geçirdiği ligin ikinci yarısında katkı sağladı.

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