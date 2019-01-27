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Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Galatasaray'a yenilmeyi hak etmedik

Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

27 Ocak 2019 Pazar 03:15
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Galatasaray'a yenilmeyi hak etmedik

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi Sinan Gümüş'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Göztepe teknik direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Zemine vurgu yapan Kemal Özdeş, "Öncelikle böyle ağır bir sahada ve hava koşullarında mücadele eden her iki takım oyuncularını da kutluyorum. Oyunun ilk 35 dakikası istediğimiz gibi geçti. Oyunu genişliğine ve savunmanın arkasına doğru oynanamız bizi etkin kıldı. İlk devrenin son 10 dakikasında oyunu kendi 1. bölgemizde karşılamamız bize sıkıntı yaratsa da çok pozisyon vermedik." dedi.

"Bu skoru hak etmedik''

Sözlerinin devamında, "İkinci yarıda daha sahaya uygun şekilde oynadık. Penaltıyı atmış olsak daha farklı bir süreç olabilirdi ama futbolda var bunlar. 72. dakikada duran top sonrası sahipsiz topu kazanamamak savunmada yerleşim problemine neden oldu ve bu pozisyonda golü yedik. Bu dakikadan sonra geri dönmek için mücadele ettik, direkten dönen toplar, karamboller var ama olmadı. Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da hak etmediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık ama bu oyun standardı bize hak ettiğimiz sonuçları getirecektir, vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Tekrardan kazanmaya başlayarak yönümüzü yukarıya çevirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 03:15
  1. Göztepe
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  4. Süper Lig
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