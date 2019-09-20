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Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi Göztepe'nin Süper Lig'in ilk 4 haftasında galibiyeti ve golü bulunmuyor. Peki, Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

20 Eylül 2019 Cuma 17:04
Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Ev sahibi Göztepe'nin Süper Lig'in ilk 4 haftasında galibiyeti ve golü bulunmuyor. Peki, Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar...

Göztepe Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Göztepe Konyaspor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Göztepe Konyaspor istatistikler

Süper Lig tarihinde Konyaspor ile oynadığı dört maçı da kaybetmeyen Göztepe, rakibini konuk ettiği iki karşılaşmayı da kazandı. Konyaspor'un Süper Lig tarihinde mağlup edemediği iki takımdan biri Göztepe. Göztepe, 2005/06'dan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk dört haftasında gol atamayan ilk takım oldu. Lig tarihinde sezona daha uzun gol atamama serisiyle giren son takım ise Malatyaspor.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı kaybetmeyen Konyaspor, Trabzonspor'un ardından devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Süper Lig'in ilk dört haftasında rakip kaleye en fazla şut çeken takım Konyaspor, çektiği şutlarda en az isabet bulan ekip ise Göztepe.

Göztepe'nin Süper Lig'de attığı son 10 iç saha golünün sekizi duran top organizasyonlarından geldi. Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de kaydettiği dört gol de maçların ikinci yarılarında geldi. Ligde attığı gollerin tamamı ikinci 45 dakikalarda gelen tek ekip yeşil beyazlılar. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan ve en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu Andre Poko. Konyaspor formasını son üç Süper Lig maçında giyen Farouk Miya, bu süreçte takımının en fazla şut çeken ve bu şutlarda en fazla isabet bulan oyuncusuydu. Ayrıca yeşil beyazlı ekibin bu sezon ligde attığı dört golün ikisi Ugandalı oyuncudan geldi.

Aykut Kocaman, Süper Lig'de teknik direktör olarak Göztepe ile karşılaştığı hiçbir maçta yenilmezken, Tamer Tuna da Konyaspor'a rakip olduğu hiçbir maçta sahadan mağlup ayrılmadı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:04
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