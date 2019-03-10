Göztepe-Kasımpaşa: 0-0 (İlk yarı) Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Göztepe sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı) 18. dakikada Andre Castro’nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 24. dakikada Axel’in uzaktan mesafeden yaptığı vuruşta top kaleci Ramazan’ın kontrolünde auta çıktı. 38. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Deniz’in ceza yayının üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 44. dakikada Kasımpaşa savunmasının hatasında topu önünde bulan Ngando’nun sol çaprazdan yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.



Stat: Bornova Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Samet Çavuş xx Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Reis xx, Titi xx, Berkan xx, Borges xx, Castro xx, Ngando xx, Serdar xx, Yasin xx, Deniz xx Yedekler: Göktuğ, Alpaslan, Halil, Ghilas, Gouffran, Lumor, Poko, Yalçın, Jerome, Tayfur Teknik Direktör: Tamer Tuna Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Youssef xx, Jouse Sa xx, Veigneau xx, Sadiku xx, Pavelka xx, Tarkan xx, Hafez xx, Trezeguet xx, Koita xx Yedekler: Eray, Hasan, Perica, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Özgür, Azad, Veysel Teknik Direktör: Mustafa Denizli Sarı kart: Sadiku (Kasımpaşa)

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