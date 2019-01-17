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Göztepe, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor

- Teknik direktör Kemal Özdeş:- "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz"

17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
Göztepe, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz." dedi.

Özdeş, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, çok verimli geçen Antalya kampının ardından Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Antalyaspor'la 3-3 berabere kaldıklarını hatırlattı.

Antalyaspor maçının ardından dün ligdeki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Özdeş, "Umarım hem kupada sonuna kadar gideriz hem de ligin ikinci yarısında fark yaratan oyun ortaya koyarız ve üst sıralarda kendimize yer buluruz. Ligde 2. sıradaki takımla 7 puan fark var. İkinci yarının ilk maçı çok önemli, kazanıp, yolumuzu üst sıralara çevirmek istiyoruz." diye konuştu.

Özdeş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Abdul Rahman Baba ile ilgilendiklerini, sol bek mevkisi için 2-3 alternatiflerinin olduğunu belirterek, "Taraftarımızın transfer beklentisinin olması çok normal. Ben göreve geldiğimde 16 yabancımız vardı, bunlardan 14'ünü kadromuza, 12'sini maç kadrosuna yazabiliyoruz. Bu durum, dışarıda kalan oyuncularda motivasyon kaybına yol açmıştı." ifadelerini kullandı.

Takıma Serdar Gürler'in katıldığını, kiralık olan Sokol Cikalleshi ile yollarını ayırdıklarını aktaran Özdeş, 1,5 yıllık kontratı bulunan Nabil Ghilas'ın mukavelesinin performansa dayalı olarak yenilendiğini söyledi.

Kemal Özdeş, görevinin elindeki kadrodaki oyunculardan maksimum verimi almak olduğunu dile getirerek, "Gelecek yılın iskeletini oluşturmak gibi bir hedefimiz var. Gelecek beklentisi bulunan, camiayı temsil edecek oyuncularla birlikte olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İleride 19 yaş altı takımının kendileri için çok ciddi kaynak olacağını kaydeden Özdeş, "Daha organize olmuş ve oturmuş olan takımlarda genç oyuncular daha iyi performans gösteriyor." yorumunu yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:37
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