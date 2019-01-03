Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü03 Ocak 2019 Perşembe 22:08
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmanın, yoğun yağış altında gerçekleştirildiği belirtildi.
Futbolcuların, pas ve top kapma çalışmaları ile idmanı tamamladıkları bildirildi.
Göztepe, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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