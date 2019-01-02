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Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

02 Ocak 2019 Çarşamba 21:55
Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, idmanda futbolcuların kuvvet koşusu gerçekleştirdiği belirtildi.

İzmir ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 21:55
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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