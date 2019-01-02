Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Göztepe, ikinci yarı hazırlıklarına başladı02 Ocak 2019 Çarşamba 21:55
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde başladı.
Sarı-kırmızılı takım, kamp yaptığı otelin sahasında teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, idmanda futbolcuların kuvvet koşusu gerçekleştirdiği belirtildi.
İzmir ekibi, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
YORUM YAZ