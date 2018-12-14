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Göztepe-Bursaspor maçından notlar

- Teknik direktör Kemal Özdeş'le ilk maçına çıkan Göztepe'de, Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'inde 4 değişiklik yapıldı- Bursaspor'da, Antalyaspor maçının başlangıç 11'inde 4 değişikliğe gidildi

14 Aralık 2018 Cuma 21:09
Göztepe-Bursaspor maçından notlar


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta açılış maçında karşı karşıya gelen Göztepe ile Bursaspor, geçen haftaki maçlarının ilk 11'inde 4'er değişiklik yaptı.

Göztepe'de teknik direktör Bayram Bektaş'ın ardından göreve gelen Kemal Özdeş, ilk maçına çıktı. En son Kasımpaşa'nın başında 29 Eylül 2018'de Trabzonspor karşısında görev yapan Kemal Özdeş, 76 gün sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Göztepe'de geçen hafta 2-0 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yapıldı. Sakatlığı bulunan Lamine Gassama ile kart cezalısı Kadu'nun yanı sıra, Yoan Gouffran ve Tayfur Bingöl'ün yerine Alpaslan Öztürk, Wallace Reis, Halil Akbunar ve Yasin Öztekin forma giydi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da geride kalan hafta mağlup tamamladıkları Antalyaspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 farklı isme şans verdi. Yeşil-beyazlı ekipte kaleci Okan Kocuk, Ertuğrul Ersoy, Tunay Torun ve Ramazan Keskin'in yerine, kaleci Muhammed Şengezer, Allano Lima, Aurelien Chedjou ve Aytaç Kara mücadele etti.

Geçen sezon ligde 3 maçta forma giyen kaleci Muhammed Şengezer, bu sezon Süper Lig'de ilk maçına çıktı.

Göztepe'de Titi, Bursaspor'da Umut Nayir, eski takımlarına karşı forma giydi.


- "Bir Atkı Bir Oyuncak"


Göztepe Kulübünün Türk Kızılayı İzmir Şubesi ile ortaklaşa düzenlediği "Bir Atkı Bir Oyuncak" kampanyası kapsamında ev sahibi ekip taraftarları, köy okullarındaki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilmek üzere Bornova Stadı çevresinde kurulan stantlara kulüp arması bulunan atkı, bere, eldiven gibi kışlık eşyaları bıraktı.

Her iki takım futbolcuları da seremoniye kendi takımlarının atkılarıyla çıkarken, bu eşyaların da ihtiyaç sahiplerine gönderileceği açıklandı.


Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:09
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