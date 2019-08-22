Göztepe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı! Süper Lig'de Beşiktaş karşısında mücadele edecek olan Göztepe, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı. Sakatlığı bulunan Cameron Jerome, antrenmanda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul'a gidecek. Beşiktaş ile Göztepe arasında yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

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