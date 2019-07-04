



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, geçen sezon ligde kalmayı başardıklarını belirterek, "Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz." dedi.

Tuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sezon mutlu bitirdikleri sezonda edindikleri çok iyi tecrübeler ve çıkardıkları dersler olduğunu söyledi.

Her şeyin yeniden başladığı bir sezona giriş yapacaklarını kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Şu anda 11 kontratlı yabancı oyuncumuz bulunuyor. İçlerinde göndermek istediklerimiz var. Uzun yıllar mukavelesi olan oyuncular var. Yeni oyuncu aldığınızda bu yollamak istediğimiz oyuncuları anlaşarak göndermek istiyorsunuz. Bu süreç devam ediyor. Bir kaç oyuncuyla sezon başlamadan yollarımızı ayıracağız."





- "Geçen senden daha iyi bitireceğiz"





Tuna, Göztepelilerin yeni sezondan dolayı bir endişesi olmaması gerektiğini dile getirerek, "Sezonu geçen seneden daha iyi bitireceğimizi biliyorum. Geçen yıl son düdükte yaşadığımız bu heyecan iyi bitirdiğimiz için güzel oldu, o sevinci yaşadık ama Göztepe artık ligde kaldığına sevinen bir takım olmamalı, bunun planlamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde eden Yeni Malatyaspor ile düşme hattındaki takımlar arasında son haftalara kadar 6-7 puan fark olduğunu hatırlatan Tuna, "Hedefim Göztepe'yi 50 yıl sonra Avrupa'ya taşımak ama bu gerçekleri görmezden gelmek değil. Bu takıma dahil olacak yeni transferlerle takımı daha güçlü hale dönüştürerek bu hedefleri yaşatmak demek." diye konuştu.





- "7 transfer planı"





Tamer Tuna, ilk planlamaya göre 7 oyuncu transfer etmeyi düşündüklerini, bunların içinde genç yetenekli isimlerin de olacağını, şu anda santrfor, stoper, sol bek ve orta saha mevkilerinde görüştükleri iyi oyuncular bulunduğunu ifade etti.

Görüşmelerin iyi bir aşamada olduğunu anlatan Tuna, "Birkaç güne sonuç alacağımız ya da Bolu'daki kampa dahil olacak oyuncular olacak." dedi.

Tuna, sezonu bitirdikleri kadroyla yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İçinde bulunduğumuz durumun tespitini çok iyi yaptık. Geçen yıl neler yaşadık bunun tespitini ve teşhislerini ortaya koyduk. Şimdi sezona başlarken hem taraftarımızı memnun edecek hem de Türkiye gerçeklerini göz önüne alarak yapacağımız bir planlama var. Bu konuda iyi adımlar atıyoruz."



